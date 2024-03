Gabriella Ferri, le cause della morte della cantante

Quali sono state le cause della morte di Gabriella Ferri, la grande cantante romana che verrà ricordata oggi a Domenica In? La donna è morta nel 2004 cadendo dal balcone. Tanti i dubbi sulla dinamica: incidente o suicidio? “Io ero a Roma ci eravamo trasferiti da qualche mese con mia moglie e i miei figli negli Stati Uniti, dove vivevamo, mi ha chiamato mio papà, ho preso la moto, sono corso da lei ma sono arrivato troppo tardi”, ha raccontato il figlio Seva Borzak junior, presente oggi nello studio di Mara Venier.

“E’ stato un giorno tragico per dirla in parole povere e superficiali”. Sulla sua morte si è scritto tanto ma il figlio ha aggiunto: “Mamma era in un periodo positivo, aveva ripreso a lavorare, era veramente molto felice del mio ritorno con i suoi nipoti e i miei figli che a quel tempo erano quattro, adesso sono sei. Io sono andato via dall’Italia – ha specificato – per motivi di lavoro, sono andato via a 14 anni per studiare negli Usa poi sono andato e tornato, abbiamo vissuto anche in altri paesi con mia moglie”.

Gabriella Ferri è morta cadendo tragicamente dal balcone della sua casa di Corchiano, in provincia di Viterbo. Ancora oggi non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un suicidio conseguenza della sua depressione ma quello che è certo è che la famiglia ha da sempre smentito questa seconda ipotesi. Sul finire degli anni ’90 la cantante si era allontanata dal mondo dello spettacolo a causa della depressione. Gabriella Ferri, stando a quanto sostengono i familiari, potrebbe aver avuto un malore per poi cadere così dal suo balcone. Sembra che a causare tutto possano essere stati proprio gli antidepressivi che assumeva e la teoria dell’incidente sarebbe provata dall’assenza di biglietti di addio. Sembra inoltre che in passato Gabriella Ferri avesse provato a suicidarsi.