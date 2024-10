Gabriella: anticipazioni e streaming del documentario sulla Ferri

Questa sera, sabato 12 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Gabriella, documentario realizzato da Giovanni Filippetto e diretto da Alessandro Galluzzi, una coproduzione di Red Film con Rai Documentari e Cinecittà. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Gabriella Ferri è stata molto più di una cantante: attrice, interprete, clown e vero e proprio simbolo di una città intera. Con la sua personalità travolgente, affascinante e allo stesso tempo enigmatica, è riuscita come pochi a rappresentare l’anima di Roma. Il documentario offre un ritratto intimo di Gabriella Ferri, seguendo il suo percorso di vita dal quartiere Testaccio, dove è nata, fino al grande successo degli anni Ottanta. La sua voce unica ha saputo esprimere e trasmettere l’amore per Roma, una città che l’ha ricambiata con altrettanto affetto.

Roma ha accompagnato Gabriella fin dall’inizio della sua carriera. Dopo aver iniziato a Milano in duo con Luisa De Santis, nel 1966 Ferri tornò nella sua città e divenne la cantante ufficiale del Bagaglino. Poliedrica e versatile, è ricordata per le sue performance nei celebri programmi Rai come Dove sta Zazà e Mazzabubú. Nel 1969 partecipò al Festival di Sanremo con la canzone “Se tu ragazzo mio”, esibendosi in coppia con Stevie Wonder. Negli anni Settanta, il suo successo discografico si estese non solo all’Italia, ma anche al Sud America, conquistando il pubblico con i suoi stornelli romani e altro ancora.

Amici e colleghi come Carlo Verdone, Tosca, Renzo Arbore, Syria, Pierfrancesco Pingitore, Pippo Franco e molti altri la ricordano con affetto e commozione.

Streaming e tv

Dove vedere Gabriella in diretta tv e live streaming? Il documentario, come detto, va in onda stasera – sabato 12 ottobre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.