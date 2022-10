Chi è Gabriel Garko, il concorrente di Ballando con le Stelle 2022

Chi è Gabriel Garko, il concorrente in gara a Ballando con le stelle 2022? Gabriel Garko, nato Dario Gabriel Oliviero (Torino, 12 luglio 1972) è un attore ed ex modello italiano. E’ il terzogenito di Claudio Oliviero, pasticciere vicentino, e Isabella Garchio, di origine messinese; è cresciuto a Settimo Torinese. Ha due sorelle maggiori, Nadia e Sonia, e una minore, Laura. Alto 1,92 m, nel 1990 vince il titolo di Mr. Settimo Torinese, concorso che l’anno successivo lo porterà a vincere il titolo del concorso Il più bello d’Italia. Il concorso era gestito, tra gli altri, da Lele Mora. Nel frattempo svolge il servizio militare presso l’Arma dei carabinieri.

Dopo alcuni fotoromanzi e diverse apparizioni televisive, il successo arriva meritato nel 2006 con la serie tv, campione d’ascolti, Onore e Rispetto. Oltre alle numerose fiction, ha recitato in numerosi film d’autore, tra cui Le Fate Ingoranti di Ferzan Ozpetek, Callas Forever di Franco Zeffirelli, Senso ’45 di Tinto Brass. Molti haters lo hanno criticato per i suoi presunti ritocchi estetici, accuse che Garko ha sempre smentito categoricamente. Nel 2021 Gabriel Garko perde il padre dopo aver combattuto una lunga malattia. Pochi mesi dopo deve affrontare anche un’altra perdita quella del suo amato cane Aragon al quale Gabriel era profondamente legato. Ora l’avventura a Ballando con le stelle 2022.

Vita privata

Cosa sappiamo sulla sua vita privata? Gabriel Garko è fidanzato? Dopo aver avuto una breve storia con la collega Manuela Arcuri ai tempi de Il peccato e la vergogna, un presunto flirt con Serena Autieri nel periodo de L’onore e il rispetto e due relazioni presumibilmente finte avute con Eva Grimaldi, con la quale ha convissuto per otto anni tra la fine degli anni ’90 e i primi del 2000, e Adua Del Vesco negli anni in cui hanno lavorato insieme, Garko ha fatto coming out al Grande Fratello VIP il 25 settembre 2020, confermando in seguito di aver avuto una relazione durata 11 anni con un ragazzo di nome Riccardo e di averne avuto un’altra di recente con il collega Gabriele Rossi, relazione che stando alle dichiarazioni sarebbe stata divisa in due fasi, mentre al momento sarebbe un’amicizia importante.