Questa sera, martedì 4 maggio 2021, su Rai 2 in seconda serata torna Fuori Tema, il nuovo show di Ale e Franz. Il duo comico, per festeggiare i 25 anni di carriera, mischia le sue carte, intreccia modalità e linguaggi diversi per aprirsi a un inedito esperimento televisivo su Rai 2, in onda da martedì 13 aprile per otto puntate in seconda serata. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 4 maggio 2021, di Fuori tema.

Anticipazioni e ospiti

Quarto appuntamento con Fuori tema, il nuovo show di Ale e Franz. Ospite della puntata, il rapper Frankie Hi-Nrg Mc, con il quale i due comici improvviseranno jam session accompagnati dalla band diretta da Fabrizio Palermo, nello studio all’interno del Teatro la Cucina, nell’ex refettorio dell’ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano. Nel corso della serata Ale e Franz vestiranno i panni, tra gli altri, delle annunciatrici tv Alessandra e Franca, di un avvocato e del suo assistito, di social addicted, di cani parlanti, di due padri stralunati che assistono dalla tribunetta alla partita di calcio dei loro figli e, per le interviste impossibili di Marco Bonadei nel format del “Good Night Show”, di Gesù e Lazzaro”.

A chiudere lo spettacolo, secondo le anticipazioni di Fuori tema, una riflessione sul tema della disabilità. Tanti momenti di spettacolo “fuori tema”, diversi tra loro, a volte spiazzanti e a volte riflessivi, legati dalle creative scelte registiche di Elia Castangia e dalla peculiare comicità di Ale e Franz, capaci di alternare senza soluzione di continuità differenti momenti comici e di intrattenimento, utilizzando tutti i linguaggi a disposizione, da quello teatrale a quello cinematografico e della fiction, da quello degli sketch a quello live e del limbo, in una carrellata di personaggi e storie, tra nuove invenzioni e classici cult.

