Fuori dal coro: quando torna in onda su Rete 4 il talk di Mario Giordano

Quando torna in onda Fuori dal coro su Rete 4? Il talk di Mario Giordano si ferma a partire dal 6 dicembre 2022 per la sosta natalizia. L’ultima puntata del 2022 è andata in onda il 29 novembre. Una sosta per le festività dunque molto lunga. Ma i fan possono stare tranquilli. Fuori dal coro tornerà nel 2023 con nuove puntate, ogni martedì su Rete 4. Ma quando torna in onda su Rete 4? Scopriamolo insieme.

Quando torna

Fuori dal coro tornerà su Rete 4 il 10 gennaio 2023. Durante tutto il mese di dicembre, dunque, non andrà in onda. Tutti i fan possono dunque godersi in pace le vacanze di Natale e ritrovarsi il 10 gennaio per la ripresa del programma di Mario Giordano.

Streaming e tv

Abbiamo visto quando torna Fuori dal coro, ma dove vedere il talk in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso ogni martedì su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.