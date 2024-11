Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, mercoledì 13 novembre 2024

Questa sera, mercoledì 13 novembre 2024, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 13 novembre 2024.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Ampio spazio sarà dedicato all’immigrazione e alla sicurezza, con un reportage sui treni in Lombardia, che talvolta diventano luoghi di violenze ai danni di controllori e passeggeri. A seguire, il tema dei matrimoni forzati con la testimonianza di una ragazza nata in Italia ma costretta ad andare in Algeria per sposarsi. E ancora, dopo la vicenda della dottoressa “a gettone” di Padova, indagata per non aver soccorso una 14enne, una riflessione sul fenomeno dei medici gettonisti: sono chiamati per colmare le carenze del personale regolare ma a volte paiono non rispettare lo standard di qualità adeguato. Infine, un approfondimento sull’incremento dei prezzi di beni di prima necessità come l’olio d’oliva, aumentato del 50% in un anno, a causa non solo della siccità, ma anche della dispersione di acqua e della mancata costruzione di dighe.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – mercoledì 13 novembre 2024 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25.