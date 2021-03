Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 9 marzo 2021

Questa sera, martedì 9 marzo 2021, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 9 marzo 2021.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Questa sera, 9 marzo 2021, al centro del nuovo appuntamento con Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano, le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla situazione sanitaria e sulla campagna vaccinale. Il Governo Draghi è pronto a introdurre misure più restrittive per contenere l’avanzata del virus: la curva dei contagi infatti è in continua ascesa, e preoccupa il diffondersi delle varianti. Tra le misure al vaglio degli esperti, lockdown mirati e zona rossa nel weekend nelle zone a più alto contagio, ma anche anticipare il coprifuoco alle 19.

Al centro della puntata di Fuori dal coro di stasera, Mario Giordano tornerà a parlare, con nuove clamorose rivelazioni, delle mascherine pericolose che ancora circolano nelle nostre città. A seguire, ampio spazio anche al caos vaccini, dai ritardi nella consegna delle dosi previste, fino alle moltissime fiale conservate nei frigoriferi e non ancora utilizzate. Con il professor Andrea Mangiagalli, un commento sulla Regione Piemonte, che ha aggiornato il protocollo per le cure domiciliari dei pazienti Covid. Altre regioni seguiranno questo esempio?

E ancora, secondo le anticipazioni di Fuori dal coro, le telecamere della trasmissione riaccendono l’attenzione sulla vicenda dei minori sottratti alle famiglie: a Bibbiano tutti i bambini sono ritornati a casa, ma nuovi casi ancora non risolti sono emersi anche in Lunigiana e vicino a Cuneo. Infine, con la testimonianza di una giovane coppia che ha acquistato una casa a Brescia da oltre un anno senza riuscire a prenderne possesso, si racconterà il problema delle occupazioni abusive di case private. Tra gli ospiti anche: Alessandra Mussolini, Iva Zanicchi e Vittorio Feltri.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 9 marzo 2021 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Come vedere Rete 4 in streaming

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

Potrebbero interessarti Le Iene streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 9 marzo 2021 Stasera tutto è possibile streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 9 marzo 2021 su La7