Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 8 marzo 2022

Questa sera, martedì 8 marzo 2022, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 8 marzo 2022.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Stasera ampio spazio con aggiornamenti minuto per minuto sul conflitto Russia-Ucraina, con costanti collegamenti con gli inviati e la popolazione dalle città sotto assedio. Nel corso della serata, il programma condotto da Mario Giordano su Rete 4 affronterà le conseguenze economiche della guerra e, in particolare, da non perdere un’inchiesta sul ritardo nello sfruttamento del gas italiano e le possibili soluzioni alternative all’import dalla Russia.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 8 marzo 2022 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.