Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 6 aprile 2021

Questa sera, martedì 6 aprile 2021, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 6 aprile 2021.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Questa sera, 6 aprile 2021, al centro del nuovo appuntamento con Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano, le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla situazione sanitaria e sulla campagna vaccinale. Mentre l’Italia resta tinta di rosso e arancione per un altro mese – con le drammatiche conseguenze economiche delle prolungate chiusure – la campagna vaccinale non è ancora entrata a pieno regime e solo una piccola parte dei soggetti fragili risultano vaccinati: si potevano fare scelte migliori per abbattere più velocemente la mortalità? Nel corso della puntata, ampio spazio sarà dedicato, con nuovi clamorosi aggiornamenti, all’inchiesta sulle mascherine pericolose: da quelle in stoffa, a quelle con certificazioni non idonee, fino a quelle vendute impropriamente come “mascherine per bambini”, sono molti i dispositivi di protezione individuale non sicuri che circolano nelle nostre città contribuendo alla diffusione del virus.

E ancora, Fuori dal coro torna a parlare delle cure domiciliari: con il dottor Andrea Mangiagalli e con il dottor Fredy Suter, primario delle Malattie infettive dell’Ospedale di Bergamo, verrà spiegato il protocollo messo a punto dall’Istituto Mario Negri basato sui risultati di una ricerca – in fase di pubblicazione – che dimostra come somministrare antinfiammatori all’insorgere dei sintomi, ancor prima dell’esito del tampone, permetterebbe una riduzione molto significativa dei ricoveri.

Inoltre, si riaccendono i riflettori sul tema dell’occupazione di case private e del blocco degli sfratti, attualmente fissato al 30 giugno 2021: mentre i proprietari e le associazioni di categoria chiedono che venga introdotta una distinzione tra morosità antecedente e successiva alla pandemia, emergono sempre più casi in tutta Italia. Infine, un focus sui dubbi ancora senza risposta sull’origine della pandemia: data la difficoltà del team internazionale dell’Oms nell’accedere ai dati grezzi durante la missione in Cina, il direttore Tedros Adhanom Ghebreyesus chiede un’inchiesta sull’ipotesi di fuga del virus da un laboratorio cinese. Quando potremo finalmente sapere come sono andate le cose? Tra gli ospiti della puntata di stasera di Fuori dal coro anche: Iva Zanicchi, Paolo Del Debbio e Vittorio Feltri.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 6 aprile 2021 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

