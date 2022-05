Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 3 maggio 2022

Questa sera, martedì 3 maggio 2022, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 3 maggio 2022.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Tra i temi della puntata il conflitto in terra Ucraina che sembra non giungere a una fine con l’Italia sempre più in ginocchio. Nel corso della serata verranno raccontate le storie di artigiani italiani costretti a chiudere, agricoltori che non seminano più e aziende che, per sopravvivere, sono costrette a costose triangolazioni per evitare sanzioni e vendere in Russia. Con un reportage dalla Tunisia, si analizzerà la situazione della carestia in Africa messa ancora più a rischio dall’invasione ucraina e che potrebbe avere come conseguenza l’afflusso di nuovi migranti in Italia. Infine un’inchiesta esclusiva sul perché arrivi sempre meno gas dalla Russia, con gli stoccaggi pieni solo al 14% mentre due anni fa, nello stesso periodo, era al 41%.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 3 maggio 2022 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.