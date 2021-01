Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 26 gennaio 2021

Questa sera, martedì 26 gennaio 2021, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 26 gennaio 2021.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Questa sera, 26 gennaio 2021, al centro del nuovo appuntamento con Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano, l’analisi della situazione italiana: se da una parte tutti gli occhi sono puntati sulle sorti del Governo, con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che oggi è salito al Quirinale per rassegnare le proprie dimissioni, dall’altra il Paese sta facendo i conti con le persistenti chiusure, con i tagli dei vaccini e con la crescente crisi economica. Se ne parlerà con il leader di Azione Carlo Calenda, con Albano Carrisi e attraverso le testimonianze di cittadini che chiedono risposte concrete e aiuti.

Anche in questa puntata di Fuori dal coro ci saranno nuove inchieste, in particolare sui segreti e gli errori nell’approvvigionamento dei vaccini e sulle falle della campagna di vaccinazione. Mentre Israele potrebbe raggiungere l’immunità di gregge già nei prossimi due mesi, l’Italia si trova invece a fare i conti da due settimane con i problemi causati da una fornitura ridotta delle dosi da parte dell’azienda farmaceutica Pfizer. Inoltre, il prof. Andrea Mangiagalli, medico di medicina generale presso l’Asl di Milano, sarà il portavoce di un centinaio di medici che sostengono la necessità e l’efficacia delle cure a casa per evitare molte ospedalizzazioni. E ancora, documenti inediti che sembrerebbero attribuire nuove responsabilità alla Cina nell’indagine sull’origine della pandemia. Tra gli ospiti che accompagneranno Mario Giordano: Rita Dalla Chiesa, Gianluigi Nuzzi e Vittorio Feltri.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 26 gennaio 2021 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Come vedere Rete 4 in streaming

