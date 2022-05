Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 24 maggio 2022

Questa sera, martedì 24 maggio 2022, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 24 maggio 2022.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Ultimo appuntamento stagionale con Fuori dal Coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano, in prima serata su Rete 4. Ampio spazio sarà dedicato al cavallo di battaglia della trasmissione “I ladri di case” con tutte le inchieste sugli inquilini che, nonostante abbiano uno sfratto esecutivo in essere, restano a vivere per anni nelle case a spese dei proprietari abbandonati dalle istituzioni. Sempre sul tema, focus sulla sentenza di Brescia dove è stato stabilito che occupare una seconda casa non è violazione di domicilio. Nel corso della serata si parlerà anche di sanità, dopo gli allarmi lanciati da alcuni virologi sul tema vaiolo delle scimmie e il nuovo business dei vaccini. Infine, un’inchiesta sui medici sospesi nonostante abbiano salvato la vita a molti malati di Covid-19.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 24 maggio 2022 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.