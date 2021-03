Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 23 marzo 2021

Questa sera, martedì 23 marzo 2021, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 23 marzo 2021.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Questa sera, 23 marzo 2021, al centro del nuovo appuntamento con Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano, le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla situazione sanitaria e sulla campagna vaccinale. Nuove rivelazioni sulle mascherine pericolose, sui ritardi nella campagna vaccinale e sull’uso improprio di ambulanze. Nel corso della puntata, nuovi clamorosi casi di occupazioni abusive di case private, con i proprietari lasciati soli dallo Stato nella battaglia per riottenere le proprie abitazioni.

Spazio inoltre, secondo le anticipazioni di Fuori dal coro, a un’inchiesta su dove finiscono i soldi per i trasporti: mentre spesso i fondi non mancano, sono moltissime le opere bloccate da anni, i treni abbandonati o i mezzi di trasporto mai utilizzati. E ancora, un’ampia analisi del Decreto Sostegni, primo provvedimento economico del Governo Draghi: sarà sufficiente per attenuare la profonda crisi in cui versano molti cittadini o è stato fatto ancora troppo poco e troppo tardi? Mario Giordano ne parla con Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica di Milano. Tra gli ospiti di Fuori dal coro di stasera anche: Alessandra Mussolini e Vittorio Feltri.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 23 marzo 2021 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Come vedere Rete 4 in streaming

Potrebbero interessarti Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 23 marzo su Rai 3 Leonardo: il cast (attori) completo della serie tv in onda su Rai 1 Leonardo: quante puntate, durata e quando finisce la serie tv