Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 20 aprile 2021

Questa sera, martedì 20 aprile 2021, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 20 aprile 2021.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Questa sera, 20 aprile 2021, al centro del nuovo appuntamento con Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano, le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla situazione sanitaria e sulla campagna vaccinale. Tra i temi trattati nel corso della puntata ampio spazio sarà dedicato all’occupazione abusiva di case private, un problema per il quale spesso i proprietari delle abitazioni sono lasciati completamente soli dallo Stato. Nel corso della serata, verranno forniti nuovi dettagli sulle aggressioni ai giornalisti della trasmissione da parte degli occupanti avvenute la scorsa settimana e verranno raccontati molti casi provenienti da tutta Italia, da Cuneo a Lodi, da Novara a Taranto.

Una pagina, secondo le anticipazioni di Fuori dal coro, sarà poi dedicata all’analisi della comunicazione della pandemia e, nell’ultimo periodo, dei vaccini: a causa dei messaggi spesso contradditori e della presenza di molte voci non unanimi la popolazione si è spesso trovata confusa, senza sapere di chi potersi realmente fidare. E ancora, con testimonianze e racconti, un focus sulla situazione economica e sociale attuale: con la reintroduzione dal 26 aprile delle zone gialle e la possibilità di riaprire i ristoranti all’aperto sia a pranzo che a cena e di riprendere le attività dei musei, dei teatri e dei cinema all’esterno, alcune categorie gravemente penalizzate potranno ricominciare parzialmente a lavorare. Sarà un primo passo verso un ritorno alla normalità o si rivelerà una soluzione difficile da attuare? Si sta facendo abbastanza sul fronte della programmazione del turismo per salvare l’estate?

Infine, la trasmissione di Rete 4 accende l’attenzione sulla piaga dei bambini scomparsi: nel solo 2020 sono stati denunciati 7672 casi di minori spariti, la maggior parte dei quali mai tornati con le loro famiglie, che continuano a cercarli anche a distanza di oltre quarant’anni – come nei casi di Sergio Isidori e Mauro Romano. Tra gli ospiti della puntata di stasera di Fuori dal coro: Francesco Facchinetti e Vittorio Feltri.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 20 aprile 2021 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Come vedere Rete 4 in streaming

