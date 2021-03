Sempre più Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 2 marzo 2021

Questa sera, martedì 2 marzo 2021, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 2 marzo 2021.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Questa sera, 2 marzo 2021, al centro del nuovo appuntamento con Sempre più Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano, le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla situazione sanitaria e politica. Le nuove chiusure e le restrizioni introdotte dal Governo Draghi sono tra i temi principali affrontati da Mario Giordano così come le proteste dei lavoratori del mondo dello spettacolo e delle categorie più colpite dal protrarsi della situazione pandemica.

Inoltre, secondo le anticipazioni di Sempre più Fuori dal coro, con nuove clamorose rivelazioni, la trasmissione riaccenderà i riflettori sull’inchiesta relativa alle mascherine cinesi acquistate dalla struttura commissariale italiana durante la prima ondata pandemica di marzo 2020. Nel corso delle tre ore di diretta, spazio anche all’analisi della questione sanitaria: con la dottoressa Patrizia Popoli, presidente della Commissione tecnico-scientifica dell’Agenzia Italiana del Farmaco, si cercherà di fare chiarezza sul piano vaccinale nazionale, sui vaccini disponibili e sull’esistenza di un presunto mercato parallelo per la vendita fuori dalle regole Ue mentre con l’aiuto del dottor Andrea Mangiagalli si tornerà ad approfondire il tema delle cure domiciliari contro il Covid-19. E ancora, con inchieste e documenti esclusivi, la trasmissione accenderà i riflettori sullo spreco di soldi pubblici e sui fondi europei inutilizzati dall’Italia. Tra gli ospiti di stasera a Sempre più Fuori dal coro anche: Vittorio Feltri, Iva Zanicchi e Hoara Borselli.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Sempre più Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 2 marzo 2021 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Come vedere Rete 4 in streaming

