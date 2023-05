Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 2 maggio 2023

Questa sera, martedì 2 maggio 2023, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 2 maggio 2023.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Stasera il talk show condotto da Mario Giordano, affronterà – come al solito – un ampio ventaglio di temi caldi, che nel corso delle ultime settimane hanno tenuto banco su quotidiani, Tg e trasmissioni di approfondimento. Il tutto senza peli sulla lingua e con una vena polemica propria del giornalista, anche ideatore e co-autore del talk di Rete 4.

Argomento centrale dell’odierno appuntamento televisivo è quello delle disuguaglianze economiche nelle diverse città italiane. Il discorso abbraccia dunque le città del Nord e del Sud, ma il racconto si sofferma in particolar modo su Roma, punto focale del nostro paese. Sempre nella capitale è ambientata un’altra inchiesta della serata: diversi centri sportivi della città non effettuano i dovuti pagamenti per la locazioni: i danni economici al Comune di appartenenza sono palesi.

La pagina economica mette in parallelo anche i salari medi dell’Italia e quelli della Germania: come da aspettative, le differenze sono evidenti. Spazio poi anche all’assegno di inclusione: a partire dal 1 gennaio 2024 dovrebbe sostituire il reddito cittadinanza. Ma qual è l’umore del popolo e quali sono le previsioni riguardanti questo “passaggio di testimone” che già ora sta scatenando grandi polemiche? Spazio anche al tema dell’immigrazione e alla sicurezza legata all’accoglienza italiana dei migranti. Per finire, un nuovo capitolo sulla lunga inchiesta sui ladri di case.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 2 maggio 2023 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.