Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 18 maggio 2021

Questa sera, martedì 18 maggio 2021, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 18 maggio 2021.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Questa sera, 18 maggio 2021, al centro del nuovo appuntamento con Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano, tante le inchieste, a partire, come di consueto, da nuovi casi e gli aggiornamenti sulle vicende già note di occupazioni abusive di case private. Grazie all’aiuto della trasmissione di Rete 4, che ha acceso i riflettori su questo grande problema, alcuni proprietari sono riusciti a rientrare in possesso delle proprie abitazioni, mentre molti ancora si trovano in seria difficoltà, arrivando a subire persino minacce da parte degli inquilini morosi.

Prosegue poi l’inchiesta di Fuori dal coro su Reithera, il vaccino italiano contro il Covid-19 che negli scorsi giorni ha subito una forte battuta d’arresto a causa della mancata registrazione da parte della Corte del Conti del decreto per la sua produzione, motivo per il quale l’azienda biotech rischia ora di non ricevere i fondi da Invitalia. Cosa succederà ora? La sperimentazione continuerà o si deciderà di investire in nuovi vaccini?

E ancora, secondo le anticipazioni di Fuori dal coro, un approfondimento sull’emergenza sbarchi e sul fallimento delle politiche europee di redistribuzione dei migranti. Complice il bel tempo e il mare calmo sono ripresi in misura massiccia gli arrivi sulle coste italiane, con grandi difficoltà nella gestione della situazione sanitaria e una forte spaccatura all’interno della maggioranza sulle differenti visioni di Lega e Partito Democratico. Quale sarà la politica che perseguirà il Governo Draghi? Infine, gli ultimi aggiornamenti sul caso Ciro Grillo. Tra gli ospiti della puntata di oggi di Fuori dal coro anche: Katia Ricciarelli, Francesco Facchinetti e Vittorio Feltri.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 18 maggio 2021 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

