Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 18 gennaio 2022

Questa sera, martedì 18 gennaio 2022, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 18 gennaio 2022.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Mario Giordano intervisterà Maria Rita Gismondo. Con la Direttrice di Microbiologia Clinica presso l’Ospedale Sacco di Milano si parlerà di contagi, vaccini e del caos burocratico che preoccupa gli italiani, alle prese con molte norme e misure restrittive. E ancora, con un’inchiesta esclusiva della trasmissione, spazio alle mascherine, alcune delle quali, pur non avendo i requisiti minimi necessari per superare i test di sicurezza, sarebbero comunque sul mercato. Focus, inoltre, sulla sentenza del Tar che ha accolto il ricorso del Comitato cura domiciliare Covid-19, bocciando così vigile attesa e tachipirina, ovvero il protocollo voluto dall’Aifa per fronteggiare da casa i primi giorni della malattia. Si parlerà anche di mancanze e ritardi nel potenziamento delle terapie intensive, con i casi di Sassari e Napoli.

Immancabile il cavallo di battaglia di Fuori dal coro relativo ai ladri di case con, in evidenza, le storie del signor Renzo, costretto a vivere sul terrazzo, e della vigilessa abusiva di Alcamo, in provincia di Trapani. Infine, si tratterà anche del fenomeno delle sugar-baby: ragazze giovani che incontrano uomini più anziani e molto ricchi che le ricoprono di soldi e regali.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 18 gennaio 2022 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.