Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 17 maggio 2022

Questa sera, martedì 17 maggio 2022, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 17 maggio 2022.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Le conseguenze della guerra sull’economia italiana saranno al centro del nuovo appuntamento con il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. In particolare, focus sulla tragica vicenda di Claudio Fiori, l’imprenditore che si è tolto la vita dopo aver annunciato di voler chiudere la propria azienda per via dell’aumento del costo delle materie prime. Inoltre, verrà analizzato il trend, in crescita del 20 per cento in tutta Italia, che prevede la manomissione delle valvole del gas per evitare i rincari delle bollette. Nel corso della serata, ampio spazio verrà dedicato alla sanità, con un reportage esclusivo sulla situazione in cui si trovano i pronto soccorso in Italia che, a causa della carenza di personale medico, sono costretti a rivolgersi a cooperative. Infine, una pagina sarà dedicata alle storie di impunità giudiziaria e a tre casi di cronaca: dal caso di Doina Matei che, nonostante la propria colpevolezza per l’assassinio di Vanessa Russo, non risarcirà la famiglia della vittima perché nullatenente, all’assoluzione per infermità mentale di Alejandro Stephan Meran, il killer dei due poliziotti della questura di Trieste, fino alla vicenda di Stefano Fattorelli, che ha tentato di uccidere l’ex convivente e che già in passato era stato condannato, con pena poi ridotta, per aver tolto la vita alla fidanzata di allora.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

