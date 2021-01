Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 12 gennaio 2021

Questa sera, martedì 12 gennaio 2021, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 12 gennaio 2021.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Questa sera, 12 gennaio 2021, al centro del nuovo appuntamento con Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano, ci saranno nuovi documenti esclusivi sull’inchiesta del piano pandemico e rivelazioni del ricercatore dell’OMS Francesco Zambon. In studio ci sarà anche Matteo Salvini. Ma vediamo le anticipazioni di stasera nel dettaglio.

Nel corso della serata, nuove rivelazioni sull’inchiesta del piano pandemico con documenti ed interviste esclusive: la trasmissione di Rete 4 ha scoperto in quale cassetto è rimasto fermo il piano sulla gestione pandemica in questi anni e ha chiesto spiegazioni ai diretti interessati della vicenda. Inoltre ci saranno nuove importanti rivelazioni del ricercatore dell’Oms Francesco Zambon, il funzionario da cui è partita la denuncia.

E ancora, a Fuori dal coro ampio spazio alla campagna vaccinale anti-Covid con dati, numeri e un approfondimento sugli appalti delle siringhe. Come di consueto, si racconteranno le storie e le paure dei cittadini maggiormente colpiti dalla crisi economica causata dalla pandemia e dalle chiusure. Tra gli ospiti che accompagneranno Mario Giordano nel corso della puntata: Vittorio Feltri, Iva Zanicchi e Hoara Borselli.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 12 gennaio 2021 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Come vedere Rete 4 in streaming

