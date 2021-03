Fuori controllo: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 6 marzo 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Fuori controllo, film del 2010 di Martin Campbell, interpretato da Mel Gibson. La pellicola si basa sull’omonima serie televisiva prodotta dalla BBC nel 1985, e diretta dallo stesso Campbell. La sceneggiatura è frutto della collaborazione fra il premio Oscar William Monahan (The Departed – Il bene e il male) e Andrew Bovell. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Thomas Craven è un detective della polizia di Boston già veterano dell’esercito, vedovo e padre di una ragazza di ventiquattro anni, Emma. Un giorno, a seguito di una pausa lavorativa presa presso l’azienda dove lavora come stagista, la giovane va a trovarlo, salvo poi venire uccisa con una fucilata al petto da uno sconosciuto sulla porta di casa, mentre Craven la stava accompagnando all’ospedale dopo aver notato che la stessa continuava ad avere episodi di vomito e sanguinamento dal naso. Le prime indagini si concentrano sul passato del detective, dal momento che i suoi colleghi temono che l’episodio sia riconducibile a qualche suo rancoroso nemico. Tuttavia, quando da questa pista non viene fuori nulla di credibile, l’uomo inizia ad indagare per conto proprio, scoprendo ben presto gli sporchi affari della Northmoor, la società per cui la figlia lavorava come apprendista. Ben presto braccato dagli uomini della sicurezza dell’azienda ma nello stesso tempo aiutato dal fidanzato della figlia, da una sua amica (poi messi a tacere) e dall’oscuro faccendiere Darius Jedburgh, personaggio cinico e misterioso, Craven dovrà mettere in campo tutta la sua esperienza ed astuzia per riuscire a scoperchiare un complotto nazionale e trovare i colpevoli della morte di sua figlia.

Fuori controllo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Fuori controllo, ma qual è il cast completo del film? Ecco l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Mel Gibson: Thomas Craven

Ray Winstone: Darius Jedburgh

Danny Huston: Jack Bennett

Bojana Novaković: Emma Craven

Shawn Roberts: Burnham

David Aaron Baker: Millroy

Jay O. Sanders: Whitehouse

Denis O’Hare: Moore

Damian Young: senatore Jim Pine

Caterina Scorsone: Melissa

Frank Grillo: Agente Uno

Wayne Duvall: Capo della polizia

Gbenga Akinnagbe: detective Darcy Jones

Gabrielle Popa: Emma Craven da bambina

Gordon Peterson: sé stesso (intervistatore)

Timothy Sawyer: medico legale

Scott Winters: dottore #1

Ali Reza Farahnakian: dottore #2

Peter Hermann: Sanderman

Streaming e tv

Dove vedere Fuori controllo in diretta tv e live streaming? Il film va in onda oggi – 6 marzo 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

