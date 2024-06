Fuochi d’artificio: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 22 giugno 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Fuochi d’artificio, film del 1997, diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ottone racconta la sua storia ad uno psicanalista incontrato per caso sulla spiaggia di una località esotica dove entrambi vi si trovano: egli lavora in un negozio di animali insieme a Lorenza, della quale è pazzamente innamorato Germano, suo storico e stravagante amico che da tempo le invia regali di ogni tipo firmandosi semplicemente come “l’anonimo”.

Dopo aver scoperto il tradimento della sua partner col macellaio del paese, Ottone va a vivere in un appartamento in compagnia di due fidanzati, la sua vecchia amica Barbara e Roberto detto “Er Patata”, agli arresti domiciliari a causa del pestaggio ai danni di un vigile urbano. Nei giorni in cui, rientrando in casa, trova la coppia in focosi atteggiamenti sessuali Ottone si rifugia al piano superiore dall’amica Demiù, con cui si diverte a giocare e a fare dei piccoli balli, i cosiddetti “passettini”, al ritmo di musica latino-americana.

Dopo vari tentativi di trovare una nuova ragazza, puntualmente frustrati, a seguito di un incontro di lavoro Ottone conosce la bella Luna e se ne innamora subito: la ragazza, però, è ricca, viziata e con un segreto che non permette ai due di vivere al meglio la loro storia d’amore; quando il padre della ragazza gli svela che questa è sposata con un cadetto militare sempre assente per lavoro, Luna gli propone di continuare la loro relazione come semplici amanti: Ottone cede mentre Germano invita Lorenza ad un appuntamento al buio per rivelarsi, ma questa lo scambia per il maître del ristorante e Germano se ne va deluso.

Fuochi d’artificio: il cast

Abbiamo visto la trama di Fuochi d’artificio, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Leonardo Pieraccioni: Ottone

Vanessa Lorenzo: Luna

Claudia Gerini: Lorenza

Massimo Ceccherini: Germano

Barbara Enrichi: Barbara

Mandala Tayde: Demiù

Luigi Petrucci: psicanalista

George Hilton: Gerard de la Fasse

Roberto Brunetti: Roberto “er Patata”

Bud Spencer: Gandhi

Alessandro Haber: attore di teatro

Francesco Ciampi: fioraio

Bruno Bilotta: er Tigre

Elisabetta Tassan: la Lupa

Claudio Santamaria: er Banana

Alberto Marozzi: er Piuma

Fabrizio Vidale: er Manzo

Milena Miconi: Virginia

Gabriella Pession: ragazza corteggiata al ristorante da Ottone (la prima)

Sonia Grassi: ragazza corteggiata al ristorante da Ottone (la seconda)

Vanessa Sabet: ragazza corteggiata al ristorante da Ottone (la terza)

Ilaria Baschera: ragazza corteggiata al ristorante da Ottone (la quinta)

Anita Caprioli: Mara

Mariolina De Fano: zia di Barbara

Giuliano Grande: Bartolo

Osvaldo Pieraccioni: giornalaio

Gianni Pellegrino: Sergino il giardiniere

Renzo Cantini: Cantini

Streaming e tv

Dove vedere Fuochi d’artificio in diretta tv e live streaming? Il film, cpme detto, va in onda stasera – sabato 22 giugno 2024 – alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.