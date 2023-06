Funerali Silvio Berlusconi streaming e diretta tv: dove vedere le esequie di Stato

Oggi, mercoledì 14 giugno 2023, alle ore 15 nel Duomo di Milano si terranno i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, morto lo scorso lunedì all’età di 86 anni. A celebrare le esequie dell’ex Presidente del Consiglio sarà l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. Prevista la presenza di tantissime autorità, in primis il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Premier Giorgia Meloni e i vari ministri. Ma non solo. Prevista la presenza anche di tanti personaggi del mondo dello spettacolo, dell’imprenditoria e dello sport. In piazza, molto probabilmente, si presenteranno tantissimi cittadini, elettori e non dell’ex Premier. Dove vedere i funerali di Stato di Silvio Berlusconi in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv