Funerali principe Filippo streaming e diretta tv: dove vedere la cerimonia funebre

Dove vedere i funerali del principe Filippo in programma oggi, sabato 17 aprile 2021, in diretta tv e streaming? La cerimonia funebre inizierà alle ore 15 in Inghilterra, le 16 in Italia. Il funerale si svolgerà in diretta dalla Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor. Non saranno funerali di Stato, su esplicita richiesta dello stesso Filippo, e saranno ammessi alla cerimonia solo 30 persone, accuratamente selezionate dalla Regina, nel rispetto delle normative anti-Covid. Un evento che sarà possibile seguire anche dall’Italia. Vediamo dove vedere i funerali del principe Filippo in diretta tv e in streaming.

In tv

Tutti i principali canali televisivi italiani si collegheranno nel pomeriggio di oggi – 17 aprile 2021 – con il Castello di Windsor per seguire il funerale del principe Filippo. Rai 1 seguirà la cerimonia dalle 15.45 all’interno del programma Italia Sì di Marco Liorni. Canale 5 invece seguirà le esequie attraverso uno speciale del Tg5 in onda a partire dalle 15.30 che vedrà il commento di Cesara Buonamici, di Antonio Caprarica, e del corrispondente Federico Gatti da Windsor. Ampia copertura ovviamente anche da parte dei canali all-news: SkyTG24 e Rai News 24 dedicheranno una copertura alle esequie nella stessa fascia orario. Insomma, perdersi la cerimonia sarà impossibile.

Funerali principe Filippo streaming live

Se non siete a casa, potete seguire il funerale di Filippo sulle piattaforme in streaming delle reti che trasmettono la cerimonia. Potete quindi collegarvi su Rai Play e selezionare la diretta di Rai 1 o di Rai News 24, o su Mediaset Play per seguire su Canale 5 lo speciale del Tg5. Gli abbonati Sky, invece, possono scegliere la diretta di Sky Tg24 attraverso Sky Go o NOW. Chi invece preferisce un racconto internazionale, può collegarsi sul portale streaming della BBC.

Programma

Il funerale, la cui cerimonia inizierà alle ore 16 italiane di oggi, 17 aprile, – non vedrà i presenti indossare abiti militari secondo una decisione imposta dalla stessa regina Elisabetta per evitare disagio e imbarazzo nei confronti di Harry che, dopo il distacco dalla famiglia reale e il passaggio a “senior working royal”, ha visto decadere i propri titoli miliari pur avendo prestato servizio in Afghanistan per la corona.

Ai funerali del principe Filippo, che saranno svolti in una cerimonia rigorosamente privata, parteciperanno solo 30 persone tra cui figurano ovviamente i Windsor come la Regina, il principe Carlo e Camilla, i duchi William e Kate e anche il principe Harry (di ritorno dagli Stati Uniti) senza però la moglie Meghan (assente a causa della gravidanza che le impedisce di volare). Posti riservati anche al principe Andrea e alle figlie Beatrice ed Eugenia con i consorti e altri fedelissimi membri vicini alla corona britannica.

Il principe William e il principe Harry non cammineranno fianco a fianco nel corteo funebre che accompagnerà la bara del loro nonno nella chiesa prima del funerale riducendo al minimo la possibilità di momenti imbarazzanti tra i due fratelli, i cui rapporti sono diventati tesi dopo la decisione di Harry di allontanarsi dalla famiglia reale l’anno scorso. Buckingham Palace ha reso noto le linee generali del programma del funerale del principe Filippo. Il palazzo ha svelato che il cugino di William e Harry, Peter Phillips, camminerà tra i principi mentre la bara sarà scortata verso la Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor.

