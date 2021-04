Funerali principe Filippo: la diretta LIVE

Oggi, sabato 17 aprile 2021, alle ore 16 italiane in Inghilterra, nella Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor, si terranno i funerali del principe Filippo. Non saranno funerali di Stato, su esplicita richiesta dello stesso principe consorte, e saranno ammessi alla cerimonia solo 30 persone, accuratamente selezionate dalla Regina, nel rispetto delle normative anti-Covid. Noi di TPI seguiremo la funzione in diretta. Di seguito tutti gli aggiornamenti.

DIRETTA

Ore 16,55 – La bara del principe Filippo è stata portata nella cripta reale, sotto la cappella di St. George. Una soluzione temporanea. Quando morirà la Regina Elisabetta la salma sarà posizionata al fianco di quella della moglie in un altro luogo.

Ore 16,54 – Terminato il funerale. La regina Elisabetta lascia la cappella di San Giorgio. Poco dopo escono anche gli altri membri della famiglia reale tra cui il principe William e il fratello Harry. I due non sono più separati ma camminano fianco a fianco. Con loro anche Kate.

Ore 16,30 – “Siamo qui per dare l’ultimo saluto a un servo dei servi di Dio”. Queste le parole di David Connor, rettore della cappella di St George e del Castello di Windsor e concelebrante dei funerali del principe consorte Filippo. Poche parole di omaggio, in una cerimonia che non prevede – per volontà dello scomparso – un vero e proprio elogio funebre.

Ore 16,25 – Meghan segue in tv dalla sua casa in California i funerali del principe Filippo. La Duchessa di Sussex sperava di poter partecipare ma non è stata autorizzata a viaggiare dal suo medico a causa della gravidanza. Lo ha riferito la sua portavoce in una nota.

Ore 16,20 – La regina Elisabetta, 94 anni, è seduta da sola nel coro della cappella di San Giorgio, dove si stanno celebrando i funerali del marito, il principe Filippo.

Ore 16,11 – È iniziata la cerimonia funebre.

Ore 16 – La regina Elisabetta è entrata nella cappella di St George per i funerali del principe Filippo, precedendo in auto il corteo a piedi che accompagna il feretro, al suono delle note dell’inno nazionale britannico.

Ore 15,45 – Al via il corteo funebre per le esequie del principe consorte Filippo. Il feretro è stato caricato su una Land Rover modificata ad hoc su progetto dello stesso duca di Edimburgo, con le sue insegne di veterano della Royal Navy. A seguirlo in processione – nel breve tragitto fra il Castello di Windsor e l’annessa cappella di St George – l’erede al trono Carlo, la principessa Anna e gli altri due figli della coppia reale, nonché alcuni nipoti (inclusi William e Harry, distanziati fra loro) e un genero. La regina Elisabetta è su una Bentley che la conduce direttamente in chiesa.

Streaming e tv

Tutti i principali canali televisivi italiani si collegheranno nel pomeriggio di oggi – 17 aprile 2021 – con il Castello di Windsor per seguire il funerale del principe Filippo. Rai 1 seguirà la cerimonia dalle 15.45 all’interno del programma Italia Sì di Marco Liorni. Canale 5 invece seguirà le esequie attraverso uno speciale del Tg5 in onda a partire dalle 15.30 che vedrà il commento di Cesara Buonamici, di Antonio Caprarica, e del corrispondente Federico Gatti da Windsor. Ampia copertura ovviamente anche da parte dei canali all-news: SkyTG24 e Rai News 24 dedicheranno una copertura alle esequie nella stessa fascia orario. Insomma, perdersi la cerimonia sarà impossibile. Se non siete a casa, potete seguire il funerale di Filippo sulle piattaforme in streaming delle reti che trasmettono la cerimonia. Potete quindi collegarvi su Rai Play e selezionare la diretta di Rai 1 o di Rai News 24, o su Mediaset Play per seguire su Canale 5 lo speciale del Tg5. Gli abbonati Sky, invece, possono scegliere la diretta di Sky Tg24 attraverso Sky Go o NOW. Chi invece preferisce un racconto internazionale, può collegarsi sul portale streaming della BBC.

