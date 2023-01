Funerali Papa Ratzinger streaming e diretta tv: dove vedere l’ultimo saluto a Benedetto XVI

Oggi, 5 gennaio 2023, alle 9.30 si svolgono i funerali di Papa Ratzinger dal sagrato della Basilica di San Pietro. L’ultimo saluto al Papa emerito Benedetto XVI, scomparso sabato 31 dicembre a 95 anni. A celebrare il rito funebre è Papa Francesco. Si tratta di funerali assolutamente inediti, dato che non si seguirà il protocollo rimasto sostanzialmente immutato per centinaia di anni in caso di morte di un pontefice. Benedetto XVI è stato infatti il primo papa a dimettersi in più di 600 anni: l’ultimo prima di lui era stato Gregorio XII nel 1415. Inoltre non era mai successo che un papa celebrasse i funerali di un altro papa. Finora i funerali dei papi erano sempre stati celebrati dal decano del collegio cardinalizio, cioè il più anziano. Ma dove vedere i funerali di Papa Ratzinger (il Papa emerito Benedetto XVI) in diretta tv e in streaming?

In tv

È possibile seguire in diretta tv i funerali di Papa Ratzinger a partire dalle ore 9 di oggi, 5 gennaio 2023, su Rai 1 e Tv2000. L’inizio della celebrazione, presieduta da Papa Francesco, sarà alle 9.30. In piazza San Pietro per l’ultimo saluto a Benedetto XVI sono attese tra le 50 e 60mila persone. Molti fedeli hanno reso omaggio alla salma del Papa emerito già dal 2 gennaio. Saranno funerali solenni ma sobri, come precisato dalla sala stampa vaticana, per volere dello stesso Ratzinger. Tutte le tv del mondo seguiranno i funerali di Papa Ratzinger. Il Tg1 seguirà la diretta con un lungo speciale su Rai 1 a partire dalle ore 9 (basta collegarsi al tasto 1 del digitale terrestre o 101 di Sky). Tv2000, il canale della CEI, è visibile al tasto 28 del digitale terrestre e 157 di Sky. Collegamenti inoltre con tutti i canali all news come SkyTg24, RaiNews24 e TgCom24.

Funerali Papa Ratzinger Benedetto XVI streaming live

Se non siete a casa, potete seguire i funerali di Papa Ratzinger in diretta streaming su Rai Play, selezionando la diretta di Rai 1, su Tv2000, collegandosi al sito, o sui canali del Vaticano come la pagina Facebook di Vatican News (clicca qui) e sul canale YouTube (leggi qui) di Vatican Media.