A che ora iniziano i funerali di Maurizio Costanzo: l’orario d’inizio del funerale del giornalista. Quando

A che ora iniziano (orario) i funerali di Maurizio Costanzo? Ve lo diciamo subito: il funerale del grande giornalista, scomparso venerdì a 84 anni, si terrà oggi, lunedì 27 febbraio 2023, a partire dalle ore 15 dalla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. Attesi moltissimi personaggi dello spettacolo e della tv, sia della Rai che di Mediaset, che hanno condiviso parte della carriera con Costanzo, o che proprio a lui devono il successo. I funerali avranno dunque inizio alle ore 15 di oggi pomeriggio.

Già nei giorni scorsi centinaia di persone, sia vip che comuni, si sono recate alla camera ardente del conduttore allestita in Campidoglio, per rendergli un ultimo saluto e abbracciare la moglie Maria De Filippi e i figli. Una giornata di lutto quella dei funerali, da vedere anche in tv, e che rappresenterà l’ultimo omaggio di Roma e di tutti gli spettatori a un personaggio che ha rivoluzionato la televisione italiana.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora iniziano i funerali di Maurizio Costanzo, ma dove seguirli in diretta tv e in streaming? Chi non potrà recarsi alla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, potrà comunque seguire il funerale di Costanzo in diretta tv su Rai 1 all’interno della trasmissione condotta da Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, che si collegherà in diretta per seguire le esequie e raccoglierà tramite i suoi inviati il ricordo dei tanti personaggi noti presenti ai funerali.

Canale 5 ha approntato uno speciale di Verissimo, in collaborazione con il Tg5, dal titolo Ciao Maurizio, e in onda dalle 14. Dallo studio di “Verissimo”, Silvia Toffanin seguirà in diretta i funerali solenni di Maurizio Costanzo. Lo speciale avrà in collegamento da Roma gli inviati Dario Maltese e Susanna Galeazzi e ospiti in studio a Milano Cesara Buonamici e Katia Ricciarelli. Non mancheranno poi collegamenti in diretta sulle reti all news come Rai News 24, Sky Tg24 e TgCom24.