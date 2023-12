Funerali Giulia Cecchettin streaming e diretta tv: dove vedere il funerale, orario, a che ora inizia

Questa mattina, 5 dicembre 2023, su Rai 1 e Canale 5 dalle ore 10.50 vengono trasmessi i funerali di Giulia Cecchettin, la ragazza 22enne uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta. A Padova per le esequie sono attese migliaia di persone. Per l’occasione verranno installati anche dei maxischermi. Dopo il funerale, la salma di Giulia Cecchettin sarà portata da Padova a Saonara, dove si terrà una preghiera collettiva con la comunità e gli studenti, che usciranno dalle scuole in anticipo, prima della sepoltura accanto alla tomba della madre, Monica. Il Vescovo di Padova, Claudio Cipolla, presiederà la cerimonia funebre, e si prevede la partecipazione di molte persone. Il padre di Giulia, Gino, leggerà un messaggio. Ma dove vedere i funerali di Giulia Cecchettin in diretta tv e streaming?

In tv

Potete seguire il funerale di Giulia a partire dalle 10.50 di oggi, 5 dicembre, in diretta su Rai 1 e Canale 5, con gli speciali di Tg1 e Tg5, che seguiranno la cerimonia funebre da Padova. Una storia che ha commosso l’Italia e che per questo verrà trasmessa con degli speciali dei tg dalle due reti ammiraglie. A che ora? Collegamento intorno alle 10.50 e fino alle 13 circa, dopo la fine della celebrazione. La messa inizierà alle ore 11.

Funerali Giulia Cecchettin streaming live

Se non siete a casa potrete seguire il funerale di Giulia Cecchettin in streaming live su Rai Play e Mediaset Infinity, scegliendo la diretta di Rai 1 e Canale 5.