A che ora si svolgono i funerali di Giulia Cecchettin: l’orario della celebrazione

A che ora sono i funerali di Giulia Cecchettin in programma oggi, 5 dicembre 2023? L’ultimo saluto alla ragazza di 22 anni uccisa dal suo ex fidanzato è in programma alle ore 11 a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, una delle chiese più grandi al mondo. Alla cerimonia sarà presente il papà, la sorella e tutta la sua famiglia. Annunciata anche la presenza del presidente del Veneto Luca Zaia, del sindaco Giordani, ma si parla anche di un possibile arrivo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Oggi, nel giorno dei funerali di Giulia Cecchettin, chiedo all’intero Veneto un segnale corale, forte e chiaro, contro la violenza di genere. Una giornata che diventi indelebile, che segni il passo perché fatti come questo possano non ripetersi più. Lo dobbiamo a Giulia, nel cui ricordo – e nel ricordo di tutte le donne uccise senza un perché – continueremo a lavorare stretti gli uni agli altri nel combattere la violenza di genere”. Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, in un messaggio pubblicato su Facebook.

Si attendono circa 10mila persone alle esequie della giovane, durante le quali il papà Gino leggerà anche una lettera. Sarà possibile seguire i funerali di Giulia Cecchettin anche dall’esterno della Chiesa grazie ai dei maxi schermi sistemati in più punti di Prato della Valle. Sarà possibile anche guardare in diretta tv i funerali di Giulia Cecchettin sia su Rai 1 che su Canale 5, con degli speciali del Tg1 e del Tg5.