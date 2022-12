Frozen 2 – Il segreto di Arendelle: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 29 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Frozen 2 – Il segreto di Arendelle, film d’animazione del 2019 diretto da Chris Buck e Jennifer Lee. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In un flashback ambientato prima degli eventi narrati nel primo film, re Agnarr di Arendelle racconta una storia alle sue figlie, Elsa e Anna, secondo cui il nonno paterno, il re Runeard, stabilì un trattato di pace con la tribù dei Northuldri costruendo una diga nella loro terra natale, la Foresta Incantata. Tuttavia, per ragioni ignote, si verificò uno scontro in cui Runeard morì. Gli elementi di terra, fuoco, acqua e aria della foresta scomparvero ed un muro di nebbia intrappolò tutti i presenti nella foresta incantata. Agnarr riuscì a scappare in extremis grazie all’aiuto di un ignoto salvatore. Poco dopo la regina Iduna fa addormentare le figlie con una ninnananna in cui racconta la storia di Ahtohallan, un fiume mistico nel quale risiedono le memorie degli eventi passati. Chi vi si addentra può trovare le risposte ai propri quesiti, ma a patto di perdere ciò che si ha e a rischio di annegare se ci si spinge troppo oltre.

Tre anni dopo l’incoronazione, Elsa vive nel palazzo reale di Arendelle con Anna, il pupazzo di neve Olaf, Kristoff e la sua renna Sven. Una notte, Elsa ode un suono melodioso che la chiama, la segue e risveglia involontariamente gli elementi, che tolgono ad Arendelle l’acqua e il fuoco e la sottopongono a un terremoto e a fortissime raffiche di vento, costringendo tutti gli abitanti del regno a evacuare la città.

Il troll Gran Papà consiglia di cercare risposte al nord così Elsa, Anna, Olaf, Kristoff e Sven si incamminano verso la foresta incantata per scoprire la verità sul passato del regno. Allorché il muro di nebbia si separa al tocco di Elsa, l’elemento dell’aria, rappresentato da una scia di foglie mosse dal vento, si trasforma in un tornado: che investe il gruppo: Elsa lo ferma coi suoi poteri, formando una serie di sculture di ghiaccio. Le sorelle scoprono che le sculture sono immagini del passato del padre, e che la madre Iduna era la Northuldra che ha salvato Agnarr. Incontrano poco dopo gli abitanti della foresta e una truppa di soldati di Arendelle anch’essi rimasti intrappolati nella foresta. Arriva poi l’elemento del fuoco, una piccola salamandra agitata, che Elsa riesce a calmare. Le due sorelle organizzano una tregua tra i soldati e gli abitanti della foresta spiegando che la loro madre era una Northuldra e il loro padre era di Arendelle. Una ragazza Northuldra poi parla loro di un quinto spirito ancora ignoto, che è in grado di riportare l’armonia tra gli altri quattro, ed Elsa crede che la voce che lei sentiva appartenga a questo.

Frozen 2 – Il segreto di Arendelle: personaggi e doppiatori del film

Abbiamo visto la trama di Frozen 2 – Il segreto di Arendelle, ma quali sono i personaggi e doppiatori italiani del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Serena Rossi: Anna

Sara Ciocca: Anna bambina

Serena Autieri: Elsa

Anita Sala: Elsa bambina

Enrico Brignano: Olaf

Paolo De Santis: Kristoff

Massimo Bitossi: Mattias

Joy Saltarelli: Iduna (dialoghi)

Claudia Paganelli: Iduna (canto)[1]

Anita Valenzi: Iduna giovane

Stefano Benassi: Agnarr

Riccardo Suarez: Agnarr giovane

Rossella Izzo: Yelena

Davide Perino: Ryder

Lucrezia Marricchi: Honeymaren

Alberto Angrisano: re Runeard

Massimo Lopez: Gran Papà, re dei troll

Alessandra Cassioli: Bulda

Alessandro Budroni: Kai

Marco Fumarola: guardia / Marshmallow

Christian Iansante: duca di Weselton

Giuseppe Russo: Hans

Dodo Versino: leader dei northuldri

Giuliano Sangiorgi: soldato di Arendelle

Streaming e tv

Dove vedere Frozen 2 – Il segreto di Arendelle in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 29 dicembre 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.