Frieden – Il prezzo della pace: trama, cast, quante puntate e streaming

Dall’11 febbraio 2022 su Rai 3 alle ore 21,20 va in onda Frieden – Il prezzo della pace, miniserie tv svizzera diretta dal regista argoviese Michael Schaerer è sceneggiata da Petra Volpe, già nota per il suo “Contro l’ordine divino”, che andrà in onda in due puntate e che racconta la storia di una donna impegnata a riparare le ferite del conflitto nell’immediato dopoguerra, impegnata con bambini dalle vite a pezzi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

È la primavera del 1945 e in Svizzera si respira aria di nuovi inizi, in particolare tra le generazioni più giovani. Klara Frey proviene da una famiglia di artigiani, ma lavora in una casa di accoglienza per rifugiati dove conosce bambini e ragazzi sopravvissuti ai campi di concentramento. Questi incontri sconvolgono la sua fede nella bontà delle persone e scatenano un feroce conflitto con la sua famiglia e suo marito Johann Leutenegger, che ha appena rilevato l’azienda di famiglia dal padre di Klara. Il senso di giustizia di Klara la lega a suo cognato Schwager Egon Leutenegger, funzionario federale impegnato a garantire che i nazisti fuggiti in Svizzera ottengano la giusta punizione.

Cast

Abbiamo visto la trama di Frieden – Il prezzo della pace, ma qual è il cast della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Klara: Anna Walt

Johann: Max Hubacher

Egon: Dimitri Stapfer

Jenkele: Miron Sharshunov

Alfred: Urs Bosshardt

Herschel: Jan Hrynkiewicz

Oskar: Fabian Guggisberg

Lev: Gustav Strunz

Elsie Lauten: Therese Affolter

Samuel: Adrian Grünewald

Carl Frei: Stefan Kurt

Frieden – Il prezzo della pace: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Frieden – Il prezzo della pace su Rai 3? In tutto andranno in onda due puntate: la prima venerdì 11 febbraio 2022; la seconda e ultima venerdì 18 febbraio 2022. A che ora? Sempre alle ore 21,20.

Streaming e tv

Dove vedere Frieden – Il prezzo della pace in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.