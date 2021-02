Freedom – Oltre il confine in onda su Italia 1: anticipazioni della puntata del 5 febbraio

Questa sera, venerdì 5 febbraio 2021, su Italia 1 va in onda Freedom – Oltre il confine, il programma televisivo di genere divulgativo andato in onda per la prima volta nel 2018 con la conduzione di Roberto Giacobbo e del suo avatar “Robbo”. Tenendo conto delle nuove regole anti-Covid, il programma riparte in giro per esplorare le bellezze del nostro paese. Particolarità del programma è il gemello di Giacobbo, il suo avatar, oltre a personaggi, testimoni, domande cui dare una risposta e immagini spettacolari tra Stati Uniti ed Egitto, Irlanda e Francia con un occhio di riguardo verso l’Italia. La nuova edizione di Freedom offre tanti reportage con tecnologie top di gamma, può contare su uno staff di 40 elementi, donne e uomini pieni di passione e tanta voglia di fare. Vediamo quali sono le anticipazioni della puntata in onda oggi, venerdì 5 febbraio 2021, su Italia 1.

Anticipazioni del 5 febbraio

Nella quinta puntata del 2021 in onda oggi, Roberto Giacobbo racconta i luoghi più interessanti e sorprendenti del nostro Paese e del mondo. Questa settimana, permessi speciali e tradizioni secolari, con reportage da Italia e Francia. Un permesso veramente speciale, concesso dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, apre la puntata: per la prima volta, telecamere televisive entrano nella Privata Traiani Domus, la casa privata dell’Imperatore Traiano nel centro di Roma. Freedom prosegue poi verso la regione più a oriente d’Italia: la Puglia, famosa per le spiagge, i borghi, la cucina e il calore della sua gente.

Nel nuovo episodio del Museo dell’impossibile, Giacobbo mostra degli oggetti dai poteri misteriosi, come i chiodi della bara di un esorcista o un pugnale tibetano, che la tradizione vuole sia stato usato per imbrigliare e purificare energie negative. La Sardegna possiede una grande quantità e varietà di piante medicinali, che attirano le aziende farmaceutiche di tutto il mondo.

Protagonista della puntata sarà poi il corpo del Genio Militare, nato ai tempi dell’Antica Roma. Gli ingegneri e gli architetti militari hanno realizzato opere che hanno dato un contributo fondamentale, non solo allo svolgersi delle operazioni belliche, ma anche al progresso tecnologico della società civile. Infine, a grande richiesta, Freedom torna a Rennes-le-Château per raccontare le ultime scoperte nel paese del sud della Francia. Freedom – Oltre il confine vi aspetta su Italia 1 oggi, venerdì 5 febbraio 2021, alle ore 21,30.

Potrebbero interessarti Era mio figlio: tutto quello che c’è da sapere sul film Il cantante mascherato 2021: le anticipazioni della seconda puntata The Good Doctor 4: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata