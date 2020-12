Freedom – Oltre il confine in onda su Italia 1: anticipazioni della puntata del 4 dicembre

Questa sera, venerdì 4 dicembre 2020, su Italia 1 va in onda Freedom – Oltre il confine, il programma televisivo di genere divulgativo andato in onda per la prima volta nel 2018 con la conduzione di Roberto Giacobbo e del suo avatar “Robbo”. Tenendo conto delle nuove regole anti-Covid, il programma riparte in giro per esplorare le bellezze del nostro paese. Particolarità del programma è il gemello di Giacobbo, il suo avatar, oltre a personaggi, testimoni, domande cui dare una risposta e immagini spettacolari tra Stati Uniti ed Egitto, Irlanda e Francia con un occhio di riguardo verso l’Italia. La nuova edizione di Freedom offre tanti reportage con tecnologie top di gamma, può contare su uno staff di 40 elementi, donne e uomini pieni di passione e tanta voglia di fare. Vediamo quali sono le anticipazioni dell’undicesima puntata, in onda oggi, venerdì 4 dicembre 2020, su Italia 1.

Anticipazioni del 4 dicembre

Nell’undicesima puntata in onda oggi vedremo L’Eldorado, solo una leggenda o esiste davvero? Negli USA, precisamente in Nevada, esiste un nome che risponde a questo nome dove un tempo sorgeva un ricco giacimento d’oro, attorno al quale si scatenarono faide e regolamenti di conti tra gli uomini senza legge del selvaggio west. Giacobbo entrerà in una miniera abbandonata infestata da serpenti a sonagli. Un altro tema affrontato in questa puntata è: siamo soli nell’universo? La scienza cerca risposte da tempo e si affida a strumenti come l’SRT e si trova in Sardegna.

Poi ci si sposta tra Egitto, Perù e centro Italia, alla scoperta di tracce di pietra e il loro legame con le stelle. Sin dagli albori della civiltà, l’uomo ha sempre immaginato l’ultraterreno, ma ci sono prove o indizi dell’esistenza dell’aldilà? Freedom – Oltre il confine vi aspetta su Italia 1 oggi, venerdì 4 dicembre 2020, alle ore 21,30.

Potrebbero interessarti Grande Fratello Vip 2020, eliminati oggi: chi è stato eliminato? Grande Fratello Vip 2020: le nomination dopo la 23esima puntata, i nominati oggi (4 dicembre) Romulus è stato rinnovato? Cosa sappiamo sulla seconda stagione