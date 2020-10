Freedom, Oltre il confine in onda su Italia 1: le anticipazioni della puntata del 30 ottobre

Questa sera, venerdì 30 ottobre 2020, su Italia 1 va in onda Freedom – Oltre il confine, il programma televisivo di genere divulgativo andato in onda per la prima volta nel 2018 con la conduzione di Roberto Giacobbo e del suo avatar “Robbo”. Tenendo conto delle nuove regole anti-Covid, il programma riparte in giro per esplorare le bellezze del nostro paese. Particolarità del programma è il gemello di Giacobbo, il suo avatar, oltre a personaggi, testimoni, domande cui dare una risposta e immagini spettacolari tra Stati Uniti ed Egitto, Irlanda e Francia con un occhio di riguardo verso l’Italia. La nuova edizione di Freedom offre tanti reportage con tecnologie top di gamma, può contare su uno staff di 40 elementi, donne e uomini pieni di passione e tanta voglia di fare. Vediamo quali sono le anticipazioni della sesta puntata, in onda oggi, venerdì 30 ottobre, su Italia 1.

Anticipazioni del 30 ottobre

Nella sesta puntata in onda oggi vedremo reportage da Irlanda, Egitto e Italia. Partiamo dall’Irlanda, dove Giacobbo svela la storia del Purgatorio di San Patrizio, un antico luogo di culto e meta di pellegrini sulla Station Island: si tratta di una piccola isola del lago Lough Derg che si trova nella contea di Donegal. In Italia, quella del Pozzo di San Patrizio invece si trova a Orvieto. Passiamo poi a Torino dove Freedom si addentra con le sue telecamere nei sotterranei del Palazzo Reale e farà luce sulle ultime scoperte sulla Sacra Sindone. Poi da Bagni di Lucca vedremo curiosità relative al Museo dell’Impossibile e da Abido, una delle più antiche città dell’Antico Egitto, si racconterà di oggette e storie incredibili. Per concludere il servizio di Freedom vedremo Castel Del Monte, che si trova in Puglia, dove vigono misteri riguardo la fortezza del XIII secolo, costruita per ordine dell’Imperatore del Sacro Romano Impero, Federico II e diventata poi patrimonio dell’umanità dell’Unesco dal 1996. Freedom – Oltre il confine vi aspetta su Italia 1 oggi, venerdì 23 ottobre 2020, alle ore 21,30.

