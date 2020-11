Freedom – Oltre il confine in onda su Italia 1: anticipazioni della puntata del 27 novembre

Questa sera, venerdì 27 novembre 2020, su Italia 1 va in onda Freedom – Oltre il confine, il programma televisivo di genere divulgativo andato in onda per la prima volta nel 2018 con la conduzione di Roberto Giacobbo e del suo avatar “Robbo”. Tenendo conto delle nuove regole anti-Covid, il programma riparte in giro per esplorare le bellezze del nostro paese. Particolarità del programma è il gemello di Giacobbo, il suo avatar, oltre a personaggi, testimoni, domande cui dare una risposta e immagini spettacolari tra Stati Uniti ed Egitto, Irlanda e Francia con un occhio di riguardo verso l’Italia. La nuova edizione di Freedom offre tanti reportage con tecnologie top di gamma, può contare su uno staff di 40 elementi, donne e uomini pieni di passione e tanta voglia di fare. Vediamo quali sono le anticipazioni della decima puntata, in onda oggi, venerdì 27 novembre 2020, su Italia 1.

Anticipazioni del 27 novembre

Nella decima puntata in onda oggi vedremo l’Isola di Loreto, una vera e propria perla incastonata tra le acque del Lago di Iseo, in Lombardia. Un luogo splendido, le cui storie si intrecciano persino con quelle di Leonardo da Vinci. L’isoletta, da sempre vietata ai turisti, per la prima volta apre le porte ad un troupe televisiva – con un permesso speciale – alla scoperta di anni di storia e segreti avvolti nel mistero. La misteriosa fine dei Templari: cosa sappiamo veramente di questi monaci guerrieri? È vero che il loro arresto venne deciso a tavolino? E perché? Per cercare risposte la squadra di Freedom si reca a Carcassonne, nel Sud della Francia, dove si sono svolti alcuni interrogatori dai risvolti sorprendenti: molti indizi portano alla più famosa e discussa reliquia della cristianità, la Sindone. A Capo Caccia, in Sardegna, a pochi chilometri da Alghero, Giacobbo entra all’interno della Grotta di Nettuno, uno dei gioielli naturalistici più affascinanti di tutto il Mediterraneo e, inerpicatosi per 654 scalini, mostra le incredibili scenografie sotterranee della grotta, realizzate da Madre Natura nel corso di milioni di anni. E ancora: cosa si cela nelle profondità della Terra? Dalla notte dei tempi l’uomo ha immaginato l’esistenza di misteriose creature, di immensi tesori o anche di civiltà progredite. Freedom compie un viaggio alla scoperta dei segreti di quei mondi sotterranei in cui l’uomo ha potuto mettere piede. Freedom – Oltre il confine vi aspetta su Italia 1 oggi, venerdì 27 novembre 2020, alle ore 21,30.

