Freedom – Oltre il confine: anticipazioni puntata 24 gennaio

Questa sera, lunedì 24 gennaio 2021, su Italia 1 va in onda Freedom – Oltre il confine, il programma televisivo di genere divulgativo condotto da Roberto Giacobbo che torna con una nuova edizione. Tra le novità, oltre alla grafica e alla qualità delle immagini, la rubrica “Un museo in 10 minuti” e una particolare attenzione ai segreti della mente, con servizi dedicati alle sindromi più comuni e curiose. Vediamo quali sono le anticipazioni della puntata in onda oggi, lunedì 24 gennaio, di Freedom su Italia 1 dalle 21.20.

Anticipazioni del 17 gennaio

Nella puntata di stasera di Freedom – Oltre il confine Roberto Giacobbo ci porterà a Tomar, in Portogallo per svelare uno dei siti storici più affascinanti del mondo, un luogo dove la leggenda dei Templari è ancora sorprendentemente viva. Qui si trova quello che un tempo era il Castello dei Templari, luogo caratterizzato dai tanti stili architettonici e spazi ricchi di mistero. All’interno, la sua Chiesa, a pianta circolare, permetteva che i Cavalieri seguissero la Messa senza scendere da cavallo. Tra le tante curiosità, spicca la Finestra Manuelina, decorata come se fosse stata ideata da Dio in persona… Con la Sindrome del Campione, continua anche il viaggio nei segreti della mente. Tutti vorrebbero essere un campione o avere potere, ma essere primo in qualcosa può veramente dare la felicità? Esiste lo stress da vittoria e da potere? Genitori e figli, per esempio, vivono lo sport e le gare nello stesso modo? La squadra di Freedom torna anche in Sicilia, per visitarne l’entroterra: ad Alia, nell’estrema provincia di Palermo, sorge La Gurfa, testimonianza di una memoria millenaria sfuggita agli studi più attenti. Per molti secoli è stato considerato un antico deposito agricolo, ma le dimensioni monumentali della sua enorme cupola di roccia, lasciano pensare alla mano dell’uomo e a un’architettura di sofisticata progettazione. Il racconto di Giacobbo ripercorre la fascinosa ipotesi secondo cui potrebbe essere state la tomba del Re Minosse… Esistono vite precedenti e reincarnazione? Quali sono stati i casi più eclatanti del passato? Giacobbo raggiunge Bologna per incontrare Angelo Bona, uno dei massimi esperti italiani di Ipnosi Regressiva. Non è solo l’occasione per parlare con uno specialista: il pubblico assisterà a una vera e propria seduta di regressione, nella quale si metterà in gioco la squadra di Freedom, con un risultato molto interessante… Stasera ultimo appuntamento con San Marino e il suo Museo delle Curiosità. All’interno di questa inconsueta collezione, forbici da dita, copri-unghie cinesi, un orologio a odori e altro ancora.

Freedom, chi è Roberto Giacobbo

È nato a Roma il 12 ottobre 1961, ma è di origini venete. Trascorre parte dell’infanzia a Bassano del Grappa, città natale del padre, e torna a Roma dove frequenta il liceo scientifico giocando a buoni livelli a basket. Al contempo partecipa ai primi programmi radio, fino al concorso a Radio Monte Carlo dopo il diploma. Durante gli studi partecipa a Bis, condotto da Mike Bongiorno, vincendo parecchie puntate (14 milioni di lire in buoni spesa, che userà per comprare una motocicletta). È sposato da oltre 30 anni con Irene Bellini, con la quale ha avuto tre figlie: Angelica, Giovanna e Margherita. Giornalista, scrittore, autore radiofonico e televisivo, conduttore di trasmissioni televisive, Roberto Giacobbo è laureato in Economia e commercio e professore universitario. Nel 2017 gli è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica. Inizia la carriera di autore e conduttore radiofonico nel 1984 su RDS, con un programma che andrà in onda per 14 anni. Il debutto in TV risale alla fine degli anni ’80, come autore di programmi sia in Rai che in Mediaset. Dal 1999 inizia anche la carriera di conduttore televisivo con: Stargate – Linea di confine (TMC, 1999-2001; LA7, 2001-2003; Voyager (Rai 2, 2003-2018); Freedom – Oltre il confine (R4, 2018-2019); Italia 1, dal 2020. Il 24 settembre 2009 viene nominato vicedirettore di Rai 2, con responsabilità per i programmi di divulgazione e per ragazzi, carica che manterrà per nove anni, fino alla sua uscita dalla Rai. Il 21 maggio 2018 viene ufficializzato il suo passaggio a Mediaset. Dal 20 dicembre 2018 conduce Freedom – Oltre il confine (in onda su R4). Il 3 luglio 2019, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2019-2020, viene annunciato che Giacobbo passa a Italia 1, insieme al suo programma. Nel marzo 2020 è ricoverato d’urgenza in rianimazione al Gemelli di Roma a causa del Covid-19, per un totale di 42 giorni di ricovero, da cui poi si è perfettamente ripreso.