Freedom, Oltre il confine in onda su Italia 1: le anticipazioni della puntata del 23 ottobre

Questa sera, venerdì 23 ottobre 2020, su Italia 1 va in onda Freedom – Oltre il confine, il programma televisivo di genere divulgativo andato in onda per la prima volta nel 2018 con la conduzione di Roberto Giacobbo e del suo avatar “Robbo”. Tenendo conto delle nuove regole anti-Covid, il programma riparte in giro per esplorare le bellezze del nostro paese. Particolarità del programma è il gemello di Giacobbo, il suo avatar, oltre a personaggi, testimoni, domande cui dare una risposta e immagini spettacolari tra Stati Uniti ed Egitto, Irlanda e Francia con un occhio di riguardo verso l’Italia. La nuova edizione di Freedom offre tanti reportage con tecnologie top di gamma, può contare su uno staff di 40 elementi, donne e uomini pieni di passione e tanta voglia di fare. Vediamo quali sono le anticipazioni della quinta puntata, in onda oggi, venerdì 23 ottobre, su Italia 1.

Anticipazioni del 23 ottobre

Nella quinta puntata in onda oggi si partirà da Torino, alla scoperta dei segreti della dinastia più longeva d’Europa, quella dei Savoia. All’interno della stazione di Porta Nuova, sotto gli occhi distratti di milioni di passeggeri, pochi sanno che si cela una stanza segreta, la sala d’attesa usata dal Re d’Italia 150 anni fa. Anche ai Musei Reali, tra le sale sfarzose del Palazzo e i Giardini, si nascondono ambienti sotterranei sconosciuti. Dei veri e propri tesori nascosti.

Da Torino Giacobbo si sposta sull’Empire State Building a New York: costruito a tempi record, in soli 18 mesi, per oltre 40 anni è stato l’edificio più alto del mondo, il primo a superare i 100 piani e ancora oggi resta il grattacielo più famoso del mondo, il più fotografato e il più condiviso sui social. Tra i servizi della puntata di oggi – 23 ottobre – uno dedicato allo straordinario sevizio svolto dai Vigili del Fuoco, con la loro storia lunga 20 secoli, e con le testimonianze dirette degli interventi di soccorso più difficili degli ultimi anni.

Viaggio poi in Toscana, a Bagni di Lucca, in particolare all’interno del Museo dell’Impossibile, un luogo in cui sono custoditi centinaia di oggetti e resti decisamente fuori dal comune. Un ambiente dove il falso diviene autentico e dove il bizzarro diventa meraviglia. È il primo di una serie di appuntamenti che sveleranno i segreti di questo museo così particolare: nel primo, si parla di Licantropi e di ammazza-vampiri. A Bomarzo, in provincia di Viterbo, si nasconde un parco unico nel suo genere, un vero e proprio labirinto disseminato di inquietanti esseri di pietra: statue giganti di draghi, elefanti, orchi, che sembrano essere stati creati per terrorizzare il visitatore. Ma perché il suo ideatore, a metà del 1500, lo aveva battezzato con il nome di Sacro Bosco? Per secoli si è tentato di sciogliere questo enigma senza mai arrivare ad una soluzione soddisfacente. La chiave di lettura potrebbe celarsi nelle pagine di un libro dell’epoca.

Infine, secondo le anticipazioni di Freedom – Oltre il confine, Giacobbo andrà in Egitto, per capire quanto sia difficile essere donne e farsi largo nel mondo del lavoro e del potere. Nel 2500 a.C. addirittura era ai limiti dell’impossibile. Eppure, una donna è diventata faraone e ha regnato per ben 20 anni. Il suo nome era Hatshepsut. Freedom visita il suo tempio funerario, a Deir el-Bahari. Progettato da un uomo misterioso, l’architetto Senenmut, precettore dell’unica figlia di Hatshepsut e, forse, suo amante. Giacobbo entra nella tomba di Senenmut, dove si dice abbia inciso il grande segreto che possedeva e che ha condiviso con Hatshepsut. Freedom – Oltre il confine vi aspetta su Italia 1 oggi, venerdì 23 ottobre 2020, alle ore 21,30.

Potrebbero interessarti Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 23 ottobre 2020 | Trono classico e over Ascolti tv giovedì 22 ottobre: Doc, Chi vuol essere milionario, Le Iene A quale cielo stellato si ispirò Cole Porter per Night and Day | Domanda Milionario