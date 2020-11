Freedom – Oltre il confine in onda su Italia 1: anticipazioni della puntata del 20 novembre

Questa sera, venerdì 20 novembre 2020, su Italia 1 va in onda Freedom – Oltre il confine, il programma televisivo di genere divulgativo andato in onda per la prima volta nel 2018 con la conduzione di Roberto Giacobbo e del suo avatar “Robbo”. Tenendo conto delle nuove regole anti-Covid, il programma riparte in giro per esplorare le bellezze del nostro paese. Particolarità del programma è il gemello di Giacobbo, il suo avatar, oltre a personaggi, testimoni, domande cui dare una risposta e immagini spettacolari tra Stati Uniti ed Egitto, Irlanda e Francia con un occhio di riguardo verso l’Italia. La nuova edizione di Freedom offre tanti reportage con tecnologie top di gamma, può contare su uno staff di 40 elementi, donne e uomini pieni di passione e tanta voglia di fare. Vediamo quali sono le anticipazioni della nona puntata, in onda oggi, venerdì 20 novembre 2020, su Italia 1.

Anticipazioni del 20 novembre

Nella nona puntata in onda oggi si parlerà di Atlantide, il mito, la leggenda, la ricerca infinita: da secoli esploratori e studiosi si affannano sulle tracce del continente perduto. Ma davvero può essere esistita una grande isola di cui si è persa la memoria? O si tratta solo di fantasia? Giacobbo affronta una delle ipotesi più affascinanti legate al mito platonico: nell’Oceano Atlantico, infatti, esiste realmente un’isola dalla storia millenaria, abitata fin dai tempi più remoti, dove testimonianze di pietra rimandano a una civiltà scomparsa: è l’Irlanda. Poi spazio a Palazzo Vecchio, uno dei simboli di Firenze. Nelle sue stanze sono passati politici, artisti e soprattutto una famiglia che ha lasciato il segno nella storia italiana: i Medici. Cosa nascondono le camere segrete di Cosimo I? Cosa sappiamo degli esperimenti alchemici di Francesco I? È possibile che dietro una parete della famosa Sala dei 500 sia ancora nascosta una meravigliosa opera di Leonardo da Vinci? Mondi sotterranei: cosa si nasconde sotto ai nostri piedi, negli oltre 6.000 chilometri che ci separano dal centro della Terra? Da sempre l’uomo ha immaginato mondi sotterranei popolati da civiltà progredite e da esseri fantastici. Ma è mai stato trovato nulla a supporto di queste leggende? Infine, nuovo appuntamento con il Museo dell’Impossibile dedicato a esseri leggendari e inquietanti come l’uomo-nutria o il re dei ratti. Le telecamere di Freedom mostrano lo scheletro di un fantomatico Chupacabra, un animale del folklore latino-americano capace di far strage di bestiame… Freedom – Oltre il confine vi aspetta su Italia 1 oggi, venerdì 20 novembre 2020, alle ore 21,30.

Potrebbero interessarti Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 20 novembre 2020 Titolo V, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 20 novembre 2020 su Rai 3 Tale e Quale Show 2020: le imitazioni della finale oggi, 20 novembre