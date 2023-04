Freedom presenta: anticipazioni puntata oggi, 17 aprile

Questa sera, lunedì 17 aprile 2023, su Italia 1 va in onda Freedom – Oltre il confine, il programma televisivo di genere divulgativo condotto da Roberto Giacobbo che torna con una nuova edizione. Roberto Giacobbo torna con reportage inediti e di grande impatto visivo, realizzati tra Italia, Turchia e Spagna, e un memorabile viaggio in Egitto, che svelerà cose mai viste della Terra dei Faraoni. Vediamo quali sono le anticipazioni della puntata in onda oggi, lunedì 17 aprile 2023, di Freedom su Italia 1 dalle 21.20.

Anticipazioni del 17 aprile

Attraverso le grate di un’antica chiesa di Napoli si accede ad un mondo sotterraneo e misterioso dove si mescolano fede, preghiere e speranze. Chi passa davanti spesso sussurra qualcosa e accarezza uno dei teschi di bronzo posti all’ingresso. Da secoli fiori, lumini, rosari, piccoli oggetti e messaggi vengono disposti accanto a teschi anonimi a testimonianza di un culto profondamente radicato nel cuore del popolo napoletano che da secoli si prende cura delle anime del Purgatorio.

Le telecamere di Freedom entrano all’interno della chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco e nel suo ipogeo dove questo culto ebbe origine in maniera spontanea già nel 1600; un viaggio emozionante e profondo per raccontare il singolare rapporto tra la città di Napoli e le sue “anime pezzentelle”. Spazio, poi, a Laconi, in Sardegna, dove sono stati ritrovati moltissimi menhir, enormi monoliti che possono essere considerati il primo tentativo con cui l’uomo preistorico ha cercato di raffigurare se stesso. Un luogo dove i segni lasciati nelle pietre sono molto antichi e risalgono ad un’epoca in cui la civiltà umana stava muovendo i suoi primi passi. Non è forse un caso che, in antica lingua sarda, “laconi” volesse dire “limite”.

Viaggio in Andalusia, in Spagna, per entrare nelle Grotte di Nerja che hanno conservato per centinaia di migliaia di anni uno scenario incredibile in cui stalattiti e stalagmiti si sono unite per formare la colonna più alta del mondo. Roberto Giacobbo racconta la storia dell’emozionante scoperta fatta nel 1959 da cinque ragazzi della zona. Un sito eccezionale perché riconosciuto come monumento storico-artistico mondiale grazie alla presenza di antichissimi resti umani e di incredibili dipinti rupestri.

Freedom, chi è Roberto Giacobbo

Chi è Roberto Giacobbo, il conduttore di Freedom – Oltre il confine? Roberto è nato a Roma il 12 ottobre 1961, ma è di origini venete. Trascorre parte dell’infanzia a Bassano del Grappa, città natale del padre, e torna a Roma dove frequenta il liceo scientifico giocando a buoni livelli a basket. Al contempo partecipa ai primi programmi radio, fino al concorso a Radio Monte Carlo dopo il diploma. Durante gli studi partecipa a Bis, condotto da Mike Bongiorno, vincendo parecchie puntate (14 milioni di lire in buoni spesa, che userà per comprare una motocicletta).

È sposato da oltre 30 anni con Irene Bellini, con la quale ha avuto tre figlie: Angelica, Giovanna e Margherita. Giornalista, scrittore, autore radiofonico e televisivo, conduttore di trasmissioni televisive, Roberto Giacobbo è laureato in Economia e commercio e professore universitario.

Nel 2017 gli è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica. Inizia la carriera di autore e conduttore radiofonico nel 1984 su RDS, con un programma che andrà in onda per 14 anni. Il debutto in TV risale alla fine degli anni ’80, come autore di programmi sia in Rai che in Mediaset. Dal 1999 inizia anche la carriera di conduttore televisivo con: Stargate – Linea di confine (TMC, 1999-2001; LA7, 2001-2003; Voyager (Rai 2, 2003-2018); Freedom – Oltre il confine (R4, 2018-2019); Italia 1, dal 2020.

Il 24 settembre 2009 viene nominato vicedirettore di Rai 2, con responsabilità per i programmi di divulgazione e per ragazzi, carica che manterrà per nove anni, fino alla sua uscita dalla Rai. Il 21 maggio 2018 viene ufficializzato il suo passaggio a Mediaset. Dal 20 dicembre 2018 conduce Freedom – Oltre il confine (in onda su R4). Il 3 luglio 2019, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2019-2020, viene annunciato che Giacobbo passa a Italia 1, insieme al suo programma. Nel marzo 2020 è ricoverato d’urgenza in rianimazione al Gemelli di Roma a causa del Covid-19, per un totale di 42 giorni di ricovero, da cui poi si è perfettamente ripreso.