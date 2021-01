Freedom – Oltre il confine in onda su Italia 1: anticipazioni della puntata del 15 gennaio

Questa sera, venerdì 15 gennaio 2021, su Italia 1 va in onda Freedom – Oltre il confine, il programma televisivo di genere divulgativo andato in onda per la prima volta nel 2018 con la conduzione di Roberto Giacobbo e del suo avatar “Robbo”. Tenendo conto delle nuove regole anti-Covid, il programma riparte in giro per esplorare le bellezze del nostro paese. Particolarità del programma è il gemello di Giacobbo, il suo avatar, oltre a personaggi, testimoni, domande cui dare una risposta e immagini spettacolari tra Stati Uniti ed Egitto, Irlanda e Francia con un occhio di riguardo verso l’Italia. La nuova edizione di Freedom offre tanti reportage con tecnologie top di gamma, può contare su uno staff di 40 elementi, donne e uomini pieni di passione e tanta voglia di fare. Vediamo quali sono le anticipazioni della puntata in onda oggi, venerdì 15 gennaio 2021, su Italia 1.

Anticipazioni del 15 gennaio

Nella seconda puntata del 2021 in onda oggi, Freedom arriverà nel santuario dedicato a san Francesco da Paola, in Calabria, per raccontare la storia di questo grande Santo a cui sono stati attribuiti tanti miracoli e addirittura il dono della preveggenza. San Francesco da Paola veniva da una famiglia agiata eppure ha scelto molto presto una vita fatta di privazioni e di solitudine. È oggi un santo, ma è anche stato un uomo che, nel 1400, quando l’età media di una persona era ben più corta, ha vissuto per oltre 90 anni: le due cose possono essere in qualche modo collegate? Un recente studio scientifico sembrerebbe dimostrare che potrebbero esserlo: la ripetizione costante di alcune preghiere, come ad esempio l’Ave Maria, porterebbe infatti a una regolazione del respiro e a conseguenze positive sulla pressione e sull’ossigenazione del sangue. È possibile che la preghiera e la meditazione possano allungare la vita? Roberto Giacobbo scenderà anche nei sotterranei di una chiesa del vicino Comune di Sotterra per scoprire un’immagine della Maddalena davvero sorprendente.

Secondo le anticipazioni di Freedom – Oltre il confine di stasera, ci si sposterà in uno dei castelli più importanti e meglio conservati in Italia: il Castello di Fumone, nel Lazio. Mille anni di storia, un punto di avvistamento, una fortezza per la difesa di Roma, un luogo ricco di storia ma anche di leggende. Qui sono morti un Papa e un anti-Papa e qui si dice sia accaduto qualcosa di miracoloso. E non solo: tra le sue mura è custodita la mummia di un bambino e si dice che il fantasma di sua madre faccia ancora avvertire la sua presenza.

A Freedom – Oltre il confine anche un nuovo episodio del Museo dell’Impossibile, nel quale si parlerà di “alchimia” e di alcuni dei suoi segreti come, ad esempio, la leggenda della procedura per creare un “homunculus”, un uomo in miniatura o di come ottenere oggetti in grado di assorbire ed eliminare ogni veleno.

Che tipo di intelligenza hanno gli animali? I pesci sanno contare? Lo scodinzolio di un cane è un codice da interpretare? Studiare il loro cervello può aiutare non solo a capire alcuni aspetti del comportamento umano ma anche a realizzare test per la diagnosi precoce di sindromi come l’autismo. Le telecamere di Freedom entreranno nei laboratori del CIMeC – “Centro Interdipartimentale Mente e Cervello” per filmare dal vivo l’esecuzione di alcuni test. Sarà un viaggio ricco di sorprese che mostrerà vari aspetti sorprendenti dell’intelligenza degli animali. Freedom – Oltre il confine vi aspetta su Italia 1 oggi, venerdì 15 gennaio 2021, alle ore 21,30.

