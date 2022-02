Freedom – Oltre il confine: anticipazioni puntata 14 febbraio

Questa sera, lunedì 14 febbraio 2022, su Italia 1 va in onda Freedom – Oltre il confine, il programma televisivo di genere divulgativo condotto da Roberto Giacobbo che torna con una nuova edizione. Tra le novità, oltre alla grafica e alla qualità delle immagini, la rubrica “Un museo in 10 minuti” e una particolare attenzione ai segreti della mente, con servizi dedicati alle sindromi più comuni e curiose. Vediamo quali sono le anticipazioni della puntata in onda oggi, lunedì 14 febbraio 2022, di Freedom su Italia 1 dalle 21.20.

Anticipazioni del 14 febbraio

Nella puntata di stasera di Freedom – Oltre il confine, Roberto Giacobbo e il suo team celebrano San Valentino tra le calli di Venezia e le strade di Roma, visitano il Sacrario Militare di Cima Grappa e Milano, raccontano le caratteristiche della Sindrome della Crocerossina e… molto altro ancora. Giacobbo ripercorre una notte del 1756, destinata a rimanere a lungo nella memoria dei veneziani e non solo. Protagonisti: Palazzo Ducale e Giacomo Casanova, nella famosa Fuga dai Piombi di Venezia.

La squadra di Freedom si sposta poi a Roma per conoscere un luogo magico, a due passi dal Vaticano, uno dei meno conosciuti ma più incredibili e misteriosi della Città Eterna. È il Museo Nazionale di Storia dell’Arte Sanitaria S. Spirito in Sassia dove, tra ferri chirurgici e strumenti scientifici antichi, il telespettatore entra all’interno di un autentico laboratorio alchemico: tra ampolle e alambicchi, spicca la perfetta ricostruzione della Porta Magica, che si dice nascondesse il segreto per tramutare il piombo in oro.

Il viaggio di Freedom prosegue verso il Sacrario Militare di Cima Grappa dove sono custodite le salme di tutti quelli che hanno perso la vita nelle battaglie del Grappa, per difendere la Patria. Si tratta di uno dei sacrari militari più importanti e spettacolari della Grande Guerra. Giacobbo visita la Galleria Vittorio Emanuele III, un lungo passaggio sotterraneo realizzato per ospitare bocche di artiglieria, osservatori e postazioni per mitragliatrici, a protezione contro l’avanzata delle truppe Austro-Ungariche. Un percorso emozionante, attraverso i luoghi che hanno determinato le sorti italiane nella Prima Guerra Mondiale.

Tappa successiva Milano, da sempre tecnologicamente all’avanguardia, non solo in Italia. Proprio qui, nel 1883 è entrata in funzione la terza centrale elettrica del mondo, costruita appena pochi mesi dopo quelle di New York e Londra. Era la prima dell’Europa continentale ed era a due passi dal Duomo. Quante volte abbiamo sentito dire «Ha la Sindrome della Crocerossina!», quando ci troviamo davanti a una persona che sembra voler salvare personalità irrecuperabili? Freedom spiega le caratteristiche della Sindrome di Wendy: come la piccola Wendy si prendeva cura dei bambini sperduti e di Peter Pan, così c’è chi antepone gli altri a sé stesso, cercando di redimere chi non vuole essere cambiato…

Per un Museo in 10 minuti, spazio al Keats-Shelley Memorial House. Il percorso tra le pieghe del Romanticismo, movimento letterario della fine del XVIII secolo, inizia in Piazza di Spagna e procede lungo una delle scalinate più famose del mondo: qui si cela una piccola ma preziosa galleria, che raccoglie la storia di John Keats e Percy Shelley. Il palazzo è stato l’ultima dimora di Keats, che vi morì a soli 25 anni.

Freedom, chi è Roberto Giacobbo

È nato a Roma il 12 ottobre 1961, ma è di origini venete. Trascorre parte dell’infanzia a Bassano del Grappa, città natale del padre, e torna a Roma dove frequenta il liceo scientifico giocando a buoni livelli a basket. Al contempo partecipa ai primi programmi radio, fino al concorso a Radio Monte Carlo dopo il diploma. Durante gli studi partecipa a Bis, condotto da Mike Bongiorno, vincendo parecchie puntate (14 milioni di lire in buoni spesa, che userà per comprare una motocicletta). È sposato da oltre 30 anni con Irene Bellini, con la quale ha avuto tre figlie: Angelica, Giovanna e Margherita. Giornalista, scrittore, autore radiofonico e televisivo, conduttore di trasmissioni televisive, Roberto Giacobbo è laureato in Economia e commercio e professore universitario. Nel 2017 gli è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica. Inizia la carriera di autore e conduttore radiofonico nel 1984 su RDS, con un programma che andrà in onda per 14 anni. Il debutto in TV risale alla fine degli anni ’80, come autore di programmi sia in Rai che in Mediaset. Dal 1999 inizia anche la carriera di conduttore televisivo con: Stargate – Linea di confine (TMC, 1999-2001; LA7, 2001-2003; Voyager (Rai 2, 2003-2018); Freedom – Oltre il confine (R4, 2018-2019); Italia 1, dal 2020. Il 24 settembre 2009 viene nominato vicedirettore di Rai 2, con responsabilità per i programmi di divulgazione e per ragazzi, carica che manterrà per nove anni, fino alla sua uscita dalla Rai. Il 21 maggio 2018 viene ufficializzato il suo passaggio a Mediaset. Dal 20 dicembre 2018 conduce Freedom – Oltre il confine (in onda su R4). Il 3 luglio 2019, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2019-2020, viene annunciato che Giacobbo passa a Italia 1, insieme al suo programma. Nel marzo 2020 è ricoverato d’urgenza in rianimazione al Gemelli di Roma a causa del Covid-19, per un totale di 42 giorni di ricovero, da cui poi si è perfettamente ripreso.