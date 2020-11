Freedom – Oltre il confine in onda su Italia 1: anticipazioni della puntata del 6 novembre

Questa sera, venerdì 13 novembre 2020, su Italia 1 va in onda Freedom – Oltre il confine, il programma televisivo di genere divulgativo andato in onda per la prima volta nel 2018 con la conduzione di Roberto Giacobbo e del suo avatar “Robbo”. Tenendo conto delle nuove regole anti-Covid, il programma riparte in giro per esplorare le bellezze del nostro paese. Particolarità del programma è il gemello di Giacobbo, il suo avatar, oltre a personaggi, testimoni, domande cui dare una risposta e immagini spettacolari tra Stati Uniti ed Egitto, Irlanda e Francia con un occhio di riguardo verso l’Italia. La nuova edizione di Freedom offre tanti reportage con tecnologie top di gamma, può contare su uno staff di 40 elementi, donne e uomini pieni di passione e tanta voglia di fare. Vediamo quali sono le anticipazioni della settima puntata, in onda oggi, venerdì 13 novembre 2020, su Italia 1.

Anticipazioni del 13 novembre

Nell’ottava puntata in onda oggi si parlerà di un’ipotesi: possibile che un uomo vissuto nel ‘500 sia riuscito a predire quello che sarebbe accaduto secoli dopo? Freedom è andato in Francia, precisamente a Salon de Provence, nel paese di Nostradamus, per trovare la risposta a questa domanda.

Si passa poi al lago di Garda: cosa nascosero i nazisti sotto quelle acque? Freedom porterà le sue telecamere in un tunnel utilizzato per sviluppare alcune armi sperimentali e capire cosa è possibile oggi ricostruire di quegli eventi che avrebbero potuto ribaltare gli esiti della Seconda guerra mondiale. Si passerà poi ai mari italiani, alla scoperta delle meraviglie sommerse, come il relitto affondato a largo di Trapani, che trasportava un carico di libri molto particolare. Roberto Giacobbo poi farà ritorno a Verona raccontando le novità legate ai Templari. Freedom – Oltre il confine vi aspetta su Italia 1 oggi, venerdì 13 novembre 2020, alle ore 21,30.

