Free Guy: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

È così che, grazie a un paio di occhiali molto speciali, scopre di essere un personaggio all’interno di un videogame open world dal nome “Free City”, nel quale lui è il “tipo buono” in lotta con i cattivi in un mondo violento. Oltre a svolgere il duro compito di eroe, Guy intraprende una crociata contro i creatori del gioco, intenzionati a chiudere baracca e a spegnere definitivamente il videogame.

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film Free Guy? Protagonisti attori di primo piano come Ryan Reynolds, Taika Waititi, Jodie Comer, Joe Keery, Utkarsh Ambudkar, Lil Rel Howery, Camille Kostek, Owen Burke, Britne Oldford. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Dove vedere Free Guy in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 13 giugno 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo e su NOW.