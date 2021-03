Chi è Freddie Highmore, l’attore che interpreta Stefano Giraldi in Leonardo

Chi è Freddie Highmore, l’attore che interpreta Stefano Giraldi (ufficiale del Ducato di Milano che indaga sul caso di omicidio) nella fiction Leonardo? Si tratta di un attore britannico noto in Italia soprattutto per il ruolo da protagonista nella serie tv The good doctor. Nato Alfred Thomas Highmore (Londra, 14 febbraio 1992), Freddie è un attore, doppiatore, produttore cinematografico, regista e sceneggiatore.

Figlio dell’agente cinematografica Sue Latimer e dell’attore Edward Highmore, nasce nel 1992 a Londra. Debutta a soli sei anni in alcuni film per la televisione. La prima parte importante gli viene affidata nello stesso anno nel film Women Talking Dirty in cui interpreta il figlio di Helena Bonham Carter e in cui lavora insieme a suo fratello Bertie. Nel 2004 Freddie Highmore (Stefano Giraldi in Leonardo) ottiene la parte di Raoul nella produzione francese Due fratelli di Jean-Jacques Annaud. Nello stesso anno lavora al fianco di Johnny Depp e Kate Winslet in Neverland – Un sogno per la vita e ne La fabbrica di cioccolato di Tim Burton, dove tra l’altro è nuovamente figlio sullo schermo della Bonham Carter.

Nel 2006 è un giovanissimo Russell Crowe in Un’ottima annata – A Good Year ed è il protagonista di Arthur e il popolo dei Minimei. Sempre come protagonista lavora al fianco di Robin Williams e Jonathan Rhys Meyers ne La musica nel cuore – August Rush (interpretando Evan Taylor). Successivamente ha recitato da doppio protagonista nel film Spiderwick – Le cronache. Al Sundance Film Festival del 2011 è stato presentato il dramma romantico L’arte di cavarsela, in cui Highmore condivide il ruolo di protagonista con la giovane Emma Roberts.

Dopo aver vissuto per anni ad Hampstead e aver frequentato la Highgate School di Londra, Freddie Highmore ha frequentato il corso di lingue straniere all’Emmanuel College dell’Università di Cambridge, presso la quale ha accettato di girare un falso documentario su se stesso alle prese con tre mentori, Burgy, Clancy e Brown, che lo consigliano su come bilanciare la carriera cinematografica con quella accademica. Parla il francese, lo spagnolo e l’arabo. Negli anni successivi ha fatto parte dei cast di Bates Motel, prequel di Psyco, e The Good Doctor, di cui è anche produttore e la cui interpretazione gli ha valsa una nomination ai Golden Globe.

Vita privata

Cosa sappiamo sulla vita privata di Freddie Highmore? Secondo il sito di Who’s Dated Who, l’attore attualmente sarebbe single. L’artista, però, è una persona piuttosto discreta, quindi potrebbe anche aver deciso di lasciare questo aspetto della sua vita lontano dai riflettori. Curiosità: Freddie Highmore non è attivo su nessun profilo social, infatti non utilizza Instagram, sebbene vi sia iscritto, Twitter o Facebook.

Potrebbero interessarti Serie Tv: e se dicessimo addio al binge-watching? Ghost – Fantasma: il cast (attori) completo del film Chi era Caterina da Cremona, il personaggio interpretato da Matilda De Angelis in Leonardo