Freaks Out: trama, cast e streaming del film

Stasera, 4 aprile 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Freaks Out, film del 2021 diretto da Gabriele Mainetti, dal soggetto di Nicola Guaglianone. Il lungometraggio è stato scritto dallo stesso Gabriele Mainetti con l’aiuto del già citato Nicola Guaglianone, con la partecipazione nella pellicola, tra gli altri, di Pietro Castellitto, Claudio Santamaria e Giorgio Tirabassi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Roma, 1943. In piena seconda guerra mondiale si svolgono gli spettacoli del Circo Mezzapiotta, di proprietà dell’ebreo Israel, nel quale si esibiscono quattro freaks: Matilde, una ragazza che produce elettricità folgorando chiunque la tocchi; Cencio, un ragazzo albino capace di controllare gli insetti; Fulvio, un “uomo bestia” affetto da ipertricosi, interamente ricoperto di peli e dotato di forza sovrumana; Mario, un nano con un leggero ritardo mentale e la capacità di controllare gli oggetti metallici. L’inasprirsi del conflitto mette a rischio la sopravvivenza del circo, così Israel propone ai quattro di tentare il viaggio per l’America; dopo aver raccolto i loro risparmi, tuttavia sparisce nel nulla. Cercandolo per le strade della Capitale e scampati fortunosamente a un rastrellamento nazista, i quattro decidono di separarsi: Matilde, l’unica a credere nella buona fede di Israel, parte per cercarlo, mentre gli altri tre si recano al prestigioso Berlin Zircus, un sontuoso spettacolo allestito dagli occupanti nazisti. Matilde scampa a un tentativo di stupro da parte di un soldato tedesco, e trova rifugio presso uno scalcagnato gruppo di partigiani capitanati dal Gobbo, a lei interessato per il suo potere. Durante un’imboscata a una colonna di camion nazisti, Matilde scorge Israel con altri deportati, ma non riesce a salvarlo poiché non è in grado di controllare il proprio potere, né di usarlo per fare del male a qualcuno, afflitta dal rimorso di aver ucciso involontariamente sua madre. Fulvio, Mario e Cencio vengono assunti al Berlin Zircus, che è in realtà il regno di Franz, un pianista tedesco esadattilo dotato di poteri di chiaroveggenza. Egli presagisce la morte del dittatore nazista e l’arrivo di quattro esseri dotati di poteri sovrumani in grado di salvare le sorti del Terzo Reich. Questi ha creato il Zircus allo scopo di radunare tutti i fenomeni da baraccone e sottoporli a tortura, onde individuare i salvatori.

Freaks Out: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Freaks Out, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Claudio Santamaria: Fulvio

Aurora Giovinazzo: Matilde

Pietro Castellitto: Cencio

Giancarlo Martini: Mario

Giorgio Tirabassi: Israel

Franz Rogowski: Franz

Anna Tenta: Irina

Max Mazzotta: Il Gobbo

Sebastian Hülk: Amon

Eric Godon: Gus

Emilio De Marchi: Wolf

Olivier Bony: Guercio

Michelangelo Dalisi: Gambaletto

Francesca Anna Bellucci: Cesira

Astrid Meloni: donna scimmia

Streaming e tv

Dove vedere Freaks Out in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 4 aprile 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.