Fratelli Caputo: la location della serie tv di Canale 5

Qual è la location di Fratelli Caputo? La miniserie italiana con protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci è ambientata in Sicilia, anche se le riprese si sono svolte in vari punti del Sud d’Italia. La serie TV torna in replica su Canale 5 e racconta la storia di due fratelli che non sanno di esserlo. Non si sono mai incontrati prima e condividono soltanto il cognome, Caputo. Il loro è un rapporto di odio e amore perché ad unirli vi è il loro padre, sindaco di una cittadina della Sicilia che ha avuto due figli da donne diverse. Il primo Nino è nato dal matrimonio con la moglie Agata. Il secondo invece è nato dopo che ha incontrato Franca a Milano e, per amore, è rimasto al Nord dov’è nato Alberto. Ma dov’è ambientato il film e quali sono le location delle riprese? Scopriamolo insieme.

La location

La miniserie Fratelli Caputo è ambientata in Puglia, anche se la città dov’è nato e cresciuto Nino è Roccatella, una città d’invenzione che però è ambientata in una realmente esistente in Italia ovvero Nardò in provincia di Lecce. La serie TV è stata girata anche in altre location come Ostuni in provincia di Brindisi e ancora nelle frazioni di Nardò come Santa Maria al bagno, Santa Caterina e Sant’Isidoro.

Fratelli Caputo streaming e TV

Dove vedere Fratelli Caputo in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la fiction va in onda in prima serata a partire da venerdì 22 luglio 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire la fiction in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app.