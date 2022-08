Fratelli Caputo: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata in replica della serie su Canale 5

Questa sera, mercoledì 17 agosto 2022, va in onda in replica la seconda puntata di Fratelli Caputo. La serie TV made in Italy vede come protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci che interpretano due fratellastri che si contendono il trono politico del padre come sindaco di una piccola cittadina siciliana. La miniserie è già andata in onda sul canale principale di Mediaset, ma in vista dell’estate torna ad intrattenere gli italiani. Scopriamo qual è la trama e il cast della seconda puntata. Ecco le anticipazioni.

Anticipazioni: trama e cast della seconda puntata

Secondo le anticipazioni diffuse da Mediaset, la seconda puntata di Fratelli Caputo parte con un incidente: crolla il tetto della scuola locale, per cui il comune cerca di sfruttare l’occasione per riunire tutti i cittadini della comunità di Roccatella per una serata di beneficenza. A quel punto la moglie di Alberto, Patrizia, cerca di essere coinvolta il più possibile per aumentare la popolarità del marito tra la comunità, così si offre volontaria di organizzare il tutto. Ma Nino non le renderà il compito facile, per cui escogita un piano per catturare l’attenzione su di lui. Come? Mentendo. Finge di essere un vecchio amico di Red Canzian, che tempo fa ha raggiunto la fama con i Pooh. Peccato che Nino non sappia che il cantante è proprio nelle vicinanze a godersi la vacanza. A quel punto Patrizia lo costringe a contattarlo, ma Nino non si perde d’animo e trova un modo per incontrarlo.

Fratelli Caputo streaming e TV

Dove vedere Fratelli Caputo in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la fiction va in onda in prima serata a partire da venerdì 22 luglio 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva della seconda puntata in onda mercoledì 17 agosto 2022 bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire la fiction in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app.