Fratelli Caputo: le anticipazioni (trama e cast) dell’ultima puntata

Anche questa sera, venerdì 2 settembre 2022, torna l’appuntamento con Fratelli Caputo, la miniserie con protagonisti Cesare Bocci e Nino Frassica in replica su Canale 5. Quella attesa per questa sera è la quarta puntata della serie Tv ambientata in Sicilia. Ma quali sono le anticipazioni? Scopriamo insieme i dettagli.

Anticipazioni: trama e cast della puntata

Stando alle anticipazioni, Alberto è sempre più preso dai mille impegni del suo ruolo di sindaco. Inoltre, le pressioni dell’onorevole Valenti sono un bel problema. Intanto, Alberto e Patrizia scoprono il segreto che sta nascondendo loro il figlio Andrea. Il giovane sta studiando Economia, ma in realtà è orientato verso la musica e vorrebbe diventare un cantautore. Se Alberto è contrario all’idea, che gli appare poco concreta e fantasiosa, lo zio Nino è pronto ad aiutarlo a partecipare a un talent show, Music Factory, per farsi conoscere. Tuttavia, Alberto agisce nella parte opposta e mostra a un produttore discografico il provino del figlio. Intanto, Patrizia e Agata sono ormai alleate e insieme hanno ideato una linea di borsette. Tutto sembra andare per il meglio, almeno fino al colpo di scena… Le altre anticipazioni dell’ultima puntata in replica di Fratelli Caputo ci dicono che Nino ci resterà molto male quando scoprirà che Alberto ha agito alle sue spalle organizzando il provino per Andrea col famoso produttore discografico Manolo Bombardini, che lui conosce bene. Nino infatti pensa che il fratellastro lo reputi un incapace, e non all’altezza della situazione. Nonostante questo, Nino non si scoraggia, anzi supporta il nipote nel suo sogno di diventare cantante. L’onorevole Valenti approfitta dello stato d’animo di Nino per farlo andare contro il fratellastro; è ovviamente una mossa furba, così da indurlo a muovere una mozione di sfiducia contro Alberto. Nino sembra essere pronto a tutto per fare in modo che il fratellastro torni a Milano, ma sarà davvero così? E quando arriverà il momento di votare, lui farà qualcosa di inaspettato nei confronti di Alberto…

Fratelli Caputo streaming e TV

Dove vedere Fratelli Caputo in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la fiction va in onda in prima serata a partire da venerdì 22 luglio 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva della terza puntata in onda mercoledì 24 agosto 2022 bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire la fiction in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app.