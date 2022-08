Fratelli Caputo: a che ora inizia la serie con Nino Frassica e Cesare Bocci

Questa sera, mercoledì 10 agosto 2022, va in onda la replica di Fratelli Caputo. La serie TV ha come protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci ed è ambientato in un piccolo ma rispettabile paesino della Sicilia. A che ora inizia la miniserie? La storia racconta di due fratelli che hanno in comune un padre ed un cognome, ma sono cresciuti in contesti e con persone diverse. Nino è il primo figlio di Calogero Caputo, avuto dal matrimonio con Agata. Alberto invece è nato dalla relazione extraconiugale di Calogero con Franca che ha conosciuto a Milano e per la quale è rimasto al Nord lasciando da soli Agata e Nino. La miniserie inizia alle ore 21:20 su Canale 5, ma si tratta di repliche. Da quante puntate è composto? Lo scopriamo subito.

Puntate e durata

Da quante puntate è composta la serie TV Fratelli Caputo? Si tratta di una miniserie, quindi ha soltanto poche puntate su cui fare affidamento per portare a termine la trama. In totale infatti ci sono quattro puntate e ognuna occupa una prima serata su Canale 5. Ogni puntata dura circa 100 minuti. Di seguito ecco la programmazione provvisoria, che potrebbe mutare poiché si tratta di repliche:

Prima puntata, mercoledì 10 agosto 2022

Seconda puntata, mercoledì 17 agosto 2022

Terza puntata, mercoledì 24 agosto 2022

Quarta puntata, mercoledì 1 settembre 2022

Fratelli Caputo streaming e TV

Dove vedere Fratelli Caputo in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la fiction va in onda in prima serata a partire da venerdì 22 luglio 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire la fiction in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app.