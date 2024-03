Franco Antonello e il figlio Andrea ospiti a Domenica In: chi sono, la moglie e l’associazione

Nella puntata di oggi, 31 marzo 2024, nel giorno di Pasqua, a Domenica In saranno ospiti Franco Antonello e suo figlio Andrea, affetto da autismo e a cui il padre ha dedicato la sua vita. Ma chi sono Franco e Andrea? Cosa sappiamo su di loro? Franco Antonello è un imprenditore di Castelfranco Veneto. La loro storia ha ispirato un film per la regia di Gabriele Salvatores dal titolo “Tutto il mio folle amore”. Con loro oggi a Domenica In anche Don Antonio Mazzi, in collegamento, e Nico Acampora, fondatore di “PizzAut”.

Franco Antonello è nato e cresciuto in provincia di Treviso e la sua vita è completamente divisa in due, l’anno zero, così possiamo definirlo, è la scoperta della malattia del suo primo figlio, l’autismo. Per lui Franco ha modificato la sua attività, affidando ai suoi collaboratori la sua azienda e dedicandosi anima e corpo al figlio cambiando le sue abitudini.

Senza mai lasciarsi abbattere dalle difficoltà, Franco Antonello ha preso in mano le redini della sua vita con grinta e con amore e non solo ha deciso di stare al fianco di suo figlio ma anche di quelli che soffrono e si trovano nelle stesse condizioni sostenendo progetti legati all’autismo e altre disabilità. Per farlo ha dato vita alla fondazione i Bambini delle Fate che gestisce con metodo imprenditoriale e fa da raccordo tra sociale e imprese. Al centro della sua vita un viaggio per le Americhe proprio insieme al figlio Andrea, lo stesso che è stato raccontato dallo scrittore Fulvio Ervas in un romanzo dal titolo Se ti abbraccio non aver paura che è diventato poi un famoso film. Papà Franco ha lasciato il suo lavoro nel 2005 e da allora ha pubblicato 4 libri per aiutare chi si trova nella sua stessa situazione e che, magari, non ha la possibilità di dedicarsi completamente ai propri figli.

Chi è la moglie

Ma chi è la moglie di Franco Antonello e madre di Andrea? La moglie di Franco Antonello, e madre di Andrea e Alberto (l’altro figlio di Franco Antonello), si chiama Bianca. È una donna dal carattere tranquillo e silenzioso, collabora anche lei con il progetto ‘I Bambini delle Fate’. Non ha preso parte anche lei al viaggio on the road di padre e figlio perché è rimasta a casa con l’altro figlio.

Nella notte del 31 ottobre 2019, a seguito di un grave incidente stradale avvenuto dopo una festa nella discoteca King’s di Jesolo, Alberto Antonello è rimasto gravemente ferito. Il ragazzo viaggiava con la fidanzata di nome Giulia Zanardin, di appena 18 anni, che non ce l’ha fatta.